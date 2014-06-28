البرز پرترددترین استان در بهار 93 شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم باقري با اعلام اين خبر، اظهار داشت: بر حسب آمار اخذ شده از طريق ترددشمار هاي نصب شده در 30 مقطع از محورهاي مواصلاتي استان، در مجموع 88 ميليون و 760 هزار و 733 تردد از استان انجام شده كه بر حسب اين آمار، در ايام مذكور استان البرز اولين استان پرتردد كشور بوده است و پس از البرز، استان‌هاي مازندران، گيلان و تهران در رتبه هاي بعدي قرار دارند.

مديركل حمل ونقل و پايانه هاي استان البرز با اشاره به اينكه استان البرز مسير عبور بسياري از مسافران به ساير نقاط كشور است، نظارت بر تردد و مديريت ترافيك در استان را بسيار با اهميت عنوان كرد و افزود: در ايام مذكور بيشترين تردد در محور كرج – تهران و بالعكس با 21 ميليون و 398 هزار و 207 تردد و پس از آن در محور كرج- قزوين و بالعكس با 9 ميليون و 373 هزار و 321 تردد انجام شده است. همچنين در محور كرج - چالوس و بالعكس نيز در اين مدت 2 ميليون و 687 هزار و 239 تردد ثبت شده است.

وی، سهم تردد وسايل نقليه سنگين در استان البرز را 12درصد اعلام كرد و اظهارداشت: بيشترين تردد وسايل نقليه سنگين در محور كرج-ماهدشت بوده است.

مديركل حمل ونقل و پايانه هاي استان البرز با اشاره به بهره گيري از تكنولوژي هاي حمل ونقل هوشمند در كنترل و مديريت ترافيك در استان البرز، خاطر نشان كرد: در مركز مديريت راه‌هاي استان البرز علاوه بر ثبت و تحليل آمار ترددها، كنترل تصويري محورهاي ارتباطي استان از طريق 20 دوربين تصويري منصوب در جاده ها، سيستم تعيين متوسط زمان سفر، ثبت سرعت و سبقت غير مجاز، اطلاع رساني وضعيت لحظه اي ترافيك و... انجام مي شود و توسعه و افزايش استفاده از تجهيزات حمل ونقل هوشمند براي امسال نيز در دستور كار اين اداره كل قرار دارد.