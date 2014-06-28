کلانتری شهر بیدستان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح کلانتری بیدستان ظهر شنبه با حضور سرهنگ پاسدار غلامحسین دارایی جانشین فرمانده انتظامی استان و جمعی از مسئولان انتظامی و استانی برگزار شد.

سرهنگ غلامحسین دارایی در این مراسم اظهارداشت: با افتتاح این کلانتری، مردم شهر بیدستان دیگر نیازی به مراجعه به کلانتری شریف آباد نداشته و برای انجام امورات انتظامی و قضائی می توانند به این کلانتری مراجعه کنند.

وی افزود: اولویت اول پلیس، موضوع تامین امنیت مردم شهر بیدستان بوده و هدف دوم نیز ارائه خدمات هر چه بیشتر به مردم این شهر است.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین بیان کرد: در نتیجه فعالیت های پیشگیرانه در موضوع انتظامی در استان کاهش 17 درصدی جرائم را در استان شاهد بوده ایم و آموزش همگانی نقش خوبی در این امر داشته است.

سرهنگ دارایی با اشاره به قرار گرفتن استان قزوین جزء استان های برتر کشور در موضوع کشف سرقت اظهارداشت: همه این فعالیت ها برای آرامش و آسایش مردم است.

