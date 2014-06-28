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۷ تیر ۱۳۹۳، ۱۵:۳۱

دارایی:

کلانتری شهر بیدستان راه اندازی شد

کلانتری شهر بیدستان راه اندازی شد

قزوین- خبرگزاری مهر: کلانتری شهر بیدستان در استان قزوین فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح کلانتری بیدستان ظهر شنبه با حضور سرهنگ پاسدار غلامحسین دارایی جانشین فرمانده انتظامی استان و جمعی از مسئولان انتظامی و استانی برگزار شد.

سرهنگ غلامحسین دارایی در این مراسم اظهارداشت: با افتتاح این کلانتری، مردم شهر بیدستان دیگر نیازی به مراجعه به کلانتری شریف آباد نداشته و برای انجام امورات انتظامی و قضائی می توانند به این کلانتری مراجعه کنند.

وی افزود: اولویت اول پلیس، موضوع تامین امنیت مردم شهر بیدستان بوده و هدف دوم نیز ارائه خدمات هر چه بیشتر به مردم این شهر است.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین بیان کرد: در نتیجه فعالیت های پیشگیرانه در موضوع انتظامی در استان کاهش 17 درصدی جرائم را در استان شاهد بوده ایم و آموزش همگانی نقش خوبی در این امر داشته است.

سرهنگ دارایی با اشاره به قرار گرفتن استان قزوین جزء استان های برتر کشور در موضوع کشف سرقت اظهارداشت: همه این فعالیت ها برای آرامش و آسایش مردم است.
 

کد مطلب 2321211

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