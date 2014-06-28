  1. استانها
  2. کرمان
۷ تیر ۱۳۹۳، ۱۵:۵۹

مهاجری:

لزوم جذب سرمایه گذار در منطقه گردشگری دلفارد/ طبیعت گردی در کرمان تقویت شود

لزوم جذب سرمایه گذار در منطقه گردشگری دلفارد/ طبیعت گردی در کرمان تقویت شود

کرمان – خبرگزاری مهر: مدير كل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان كرمان گفت: با توجه به قابلیتهای دلفارد از سرمایه گذاران برای توسعه گردشگری این منطقه زیبای گردشگری حمایت می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی مهاجری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: منطقه نمونه گردشگري دلفارد يكي از مناطق بسیار دیدنی و جاذب توریسـت اسـت كه در تابستان محل ییلاق مناطق گرمسیری و جزء مناطق هدف گردشگری جنوب استان محسوب می‌شود.

وی  با بيان اينكه اين منطقه در سطح ملي بسيار مورد توجه است،‌ اظهار داشت: اين منطقه در 36‌کيلومتري شمال شهر جيرفت واقع شده و از جاذبه‌ها و مناظر زيباي طبيعي همچون آبشار، ارتفاعات، دره‌ سبز و پوشش گياهي برخوردار است.

وي افزود: از جمله جاذبه‌هاي تاريخي پيرامون منطقه نمونه گردشگري دلفارد مي‌توان به مقبره حيدري، قلعه سموران و تپه‌ها و محوطه‌هاي تاريخي همچون کنار صندل و شهر دقيانوس اشاره کرد.

مهاجري يادآور شد: رستوران ، درمانگاه، آب آشاميدني، برق، مخابرات و اورژانس از جمله امکانات و خدمات پيراموني منطقه به شمار مي‌رود.

وي بيان داشت: یکی از نقاط مورد بازدید و گردشگری در سطح استان آبشارهای واقع در دره گلم دخترکش این ییلاق می‌باشد که بسیار دیدنی و جاذب توریسـت اسـت و در تابستان محل ییلاق مناطق گرمسیری و جزء مناطق هدف گردشگری جنوب استان محسوب می‌شود.

اين مقام مسوول در اداره ‌کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کرمان، تصريح کرد: وجود آبشار طبيعي، گستردگي و تنوع صنايع دستي، وجود تپه‌ها براي طبيعت‌گردي، امکان عرضه محصولات گرمسيري و سردسيري در يک مکان، وجود دره‌هاي صخره‌نوردي و امکان ايجاد بستر لازم براي راه‌اندازي کمپ‌هاي زمستاني و تابستاني از جمله فرصت‌هاي اين منطقه است.

مهاجري خاطرنشان كرد: منطقه نمونه گردشگري دلفارد علاوه بر سرمايه گذار مجتمع پذيرايي و تفريحي آرمين ، متقاضيان ديگري براي سرمايه گذاري دارد كه دو نفر از آنها مجوزهاي لازم را دريافت كرده اند.

کد مطلب 2321241

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها