لزوم جذب سرمایه گذار در منطقه گردشگری دلفارد/ طبیعت گردی در کرمان تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی مهاجری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: منطقه نمونه گردشگري دلفارد يكي از مناطق بسیار دیدنی و جاذب توریسـت اسـت كه در تابستان محل ییلاق مناطق گرمسیری و جزء مناطق هدف گردشگری جنوب استان محسوب می‌شود.

وی با بيان اينكه اين منطقه در سطح ملي بسيار مورد توجه است،‌ اظهار داشت: اين منطقه در 36‌کيلومتري شمال شهر جيرفت واقع شده و از جاذبه‌ها و مناظر زيباي طبيعي همچون آبشار، ارتفاعات، دره‌ سبز و پوشش گياهي برخوردار است.

وي افزود: از جمله جاذبه‌هاي تاريخي پيرامون منطقه نمونه گردشگري دلفارد مي‌توان به مقبره حيدري، قلعه سموران و تپه‌ها و محوطه‌هاي تاريخي همچون کنار صندل و شهر دقيانوس اشاره کرد.

مهاجري يادآور شد: رستوران ، درمانگاه، آب آشاميدني، برق، مخابرات و اورژانس از جمله امکانات و خدمات پيراموني منطقه به شمار مي‌رود.

وي بيان داشت: یکی از نقاط مورد بازدید و گردشگری در سطح استان آبشارهای واقع در دره گلم دخترکش این ییلاق می‌باشد که بسیار دیدنی و جاذب توریسـت اسـت و در تابستان محل ییلاق مناطق گرمسیری و جزء مناطق هدف گردشگری جنوب استان محسوب می‌شود.

اين مقام مسوول در اداره ‌کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کرمان، تصريح کرد: وجود آبشار طبيعي، گستردگي و تنوع صنايع دستي، وجود تپه‌ها براي طبيعت‌گردي، امکان عرضه محصولات گرمسيري و سردسيري در يک مکان، وجود دره‌هاي صخره‌نوردي و امکان ايجاد بستر لازم براي راه‌اندازي کمپ‌هاي زمستاني و تابستاني از جمله فرصت‌هاي اين منطقه است.

مهاجري خاطرنشان كرد: منطقه نمونه گردشگري دلفارد علاوه بر سرمايه گذار مجتمع پذيرايي و تفريحي آرمين ، متقاضيان ديگري براي سرمايه گذاري دارد كه دو نفر از آنها مجوزهاي لازم را دريافت كرده اند.