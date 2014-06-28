تاکید بر ترویج رویکرد پیشگیرانه در کاهش وقوع جرم/ البرز رتبه چهارم امنیت در کشور را داراست

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز پیش از ظهر امروز با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

نگاه و تاکید این نشست بر اهمیت تاثیر عوامل پیشگیرانه در عدم وقوع جرم متمرکز بود و مهدی جوهری معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز در این خصوص گفت: آسیب شناسی جرم ها و یافتن ریشه آنها سبب برنامه ریزی برای پیشگیری از وقع جرم ها و تخلفات می شود.

وی ادامه داد: با توجه به هزینه های کم پیشگیری و تاثیر آن بر کاهش وقوع جرم انتظار می رود رویکرد پیشگیرانه در سطح استان البرز ترویج یابد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز در ادامه به ماده 66 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: بر طبق این ماده قانون که از آبان ماه جاری اجرایی خواهد شد، در صورت وقوع جرم مشهود قانون از شهروندانی که با دخالت خود مانع از بروز تخلف و جرم شوند دفاع خواهد کرد.

جوهری با بیان اینکه در صورت تکمیل آیین نامه های این قانون اجرای آن از آبان ماه آغاز خواهد شد، گفت: با نگاه پیشگیرانه قانونگذار در این خصوص حس تعامل کمرنگ شده در جامعه تقویت خواهد شد.

وی تصریح کرد: خوشبختانه حمایت های خوبی از مسئولان در امر پیشگیری دیده می شود و اگر وفاق و همدلی در بین مسئولان استان و مسئولان قضایی بیشتر باشد شاهد نتایج خوبی در پیشگیری از وقع جرم خواهیم بود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز اعلام کرد: این معاونت در سه مجموعه پیشگیری فرهنگی، پیشگیری انتظامی و پیشگیری قضایی فعالیت دارد که به ترتیب هر یک از آنها در ایجاد امنیت بسیار مهم هستند.

جوهری با اشاره به رتبه امنیت استان البرز در کل کشور، اظهار داشت: بر طبق آمار سیستم پرونده های کشوری استان البرز در سطح کل جرائم استان البرز رتبه چهارم را در امنیت دارد و چهارمحال بختیاری، اردبیل و گیلان نیز رتبه های اول تا سوم را دارند.

وی تاکید کرد: به دنبال نمود هرچه بیشتر امنیت در جامعه هستیم که برای تحقق این امر باید به نکات بازدارنده توجه بیشتری شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز با بیان اینکه برگزاری سمینارها و همایش ها به منظور آگاه سازی مردم در پیشگیری از وقوع جرم بسیار موثر بوده است، گفت: برگزاری این هایش ها برای اولیا دانش آموزان با دو هدف آگاه سازی خانوادها از خطرات جامعه و قدرتمند کردن نهاد خانواده ادامه خواهد داشت و خوشبختانه اثرات خوبی را نیز از برگزاری این همایش های شاهد بوده ایم.

جوهری همچنین از تشکیل کارگروه سلامت اجتماعی خبر داد و اظهار داشت: رسالت دستگاه قضا بر این است تا امور پیشگیرانه به سمت مردمی شدن پیش برود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز ادامه داد: این کارگروه ها در صنوف مختلف به منظور خود ارزیابی و آسیب شناسی و ارائه راهکار تشکیل می شود.

جوهری در پایان بر ترویج رویکرد پیشگیرانه در کاهش وقوع جرم در استان البرز تاکید کرد.