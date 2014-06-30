تنها 500 کتاب از صدهزار محصول فرهنگی شهر کتاب معرفی شده است

محمدرضا کشاورزی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 100هزار عنوان کتاب و اقلام فرهنگی به صورت آنلاین در این مجموعه به فروش میرسد گفت: 100 هزار عنوان کتاب عمومی شامل داستان، شعر، فیلمنامه، نمایشنامه و موضوعاتی چون روانشناسی، دین، فلسفه، تاریخ، دفاع مقدس به اضافه سیدی موسیقی، فیلم، تئاتر- فیلم، صنایع دستی و دیگر محصولات فرهنگی در مجموعه فروشگاه اینترنتی شهر کتاب وجود دارد و ما بزرگترین فروشگاه فرهنگی فارسی زبان هستیم.
او به روشهای مختلف سفارش محصولات فرهنگی در فروشگاه مجازی شهر کتاب اشاره و بیان کرد: ما یک شعبه ازشهر کتاب هستیم که به صورت مجازی فعالیت میکنیم و محاطبان میتوانند به صورت تلفنی، پیامکی و اینترنتی به ما سفارش کالا دهند. کافی است اسم کتاب یا کالا را به ما بگویند تا ما آن را برایشان ارسال کنیم.
کشاورزی در پاسخ به اینکه مخاطبان تا چه اندازه میدانند چه کتابی میخواهند و دنبال چه میگردند گفت: کسانی که تلفنی یا پیامکی به ما سفارش میدهند میدانند دنبال چه چیز هستند اما همه کسانی که به سایت ما مراجعه میکنند و اینترنتی سفارش کالا میدهند نمیدانند دنبال چه میگردند اما کافی است یک کتاب خوب از فلان ناشر بخوانند، دیگر کتابهای آن ناشر را دنبال میکنند.
مدیر فروشگاه اینترنتی شهر کتاب، در جواب این پرسش که در کتابفروشیها راهنمایی هست که اطلاعات مورد نیاز را در اختیار مخاطبان قرار دهد، اما در فروشگاههای اینترنتی چنین امکانی نیست بیان کرد: ما برآنیم تا سیستمی برای راهنمایی کاربران خود ایجاد کنیم. الان بخشی با عنوان«مجبوبترینها » داریم که مشتریهای ما مینویسند چه کتابی راخریداری کرده و بیش ازهمه دوست داشتهاند. «تازهترینها» هم بخش دیگری است که مخاطبان را در جریان اخبار و رویدادهای تازه در حوزه نشر میگذارد.
به گفته کشاورزی، «پرفروشترینها» یکی دیگر ازبخشهایی است که میتواند به مخاطبان کمک کند. برای مثال هنوز هم «کلیدر» محمود دولت آبادی، «چهل نامه کوتاه به همسرم» از نادر ابراهیمی، «شازده احتجاب» هوشنگ گلشیری جزو پرفروشها هستند. طبق آماری هم که هفته پیش اعلام شد نشر جشمه و زیرمجموعههای آن، پرفروشترین ناشر بوده است. مجموعه شعریغما گلرویی، کامران رسولزاده و«ضد» از فاضل نظری هم فروش بسیار بالایی در بین مجموعه اشعار داشتهاند.
او با اشاره به اینکه گزینههایی چون«محبوبترینها»، «پرفروشترینها» و«تازهترینها» به مخاطب برای انتخاب بهتر کمک میکند گفت: این گزینهها مخاطب اینترنتی را در انتخاب بهتر یاری میرساند اما لازم است که فروشگاههای اینترنتی، کتابهای خود را معرفی کنند. ما تاکنون تنها 500 عنوان از 100 هزار عنوان کتاب و محصولات فرهنگی خود را معرفی کردهایم و این بسیار ناچیز است. البته با بعضی خبرگزاریها هم مذاکره کردهایم تا به ما در معرفی کتابها کمک کنند.
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