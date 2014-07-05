فیلم زندگی و مبارزات «سردار هور» پشت درهای بسته اکران

علی اصغر شادروان کارگردان فیلم «یوسف هور» درباره آخرین وضعیت اکران این فیلم به خبرنگار مهر گفت: فیلم آماده نمایش است و حتی از سوی سازمان سینمایی پروانه نمایش هم اخذ کرده است. به دنبال پخش‌کننده برای این فیلم بودم و طی جلساتی که با حبیب اسماعیلی داشتم او فیلم را دید و از مضمون آن خوشش آمد.

شادروان ادامه داد: فیلم مشکل تهیه کننده حقوقی دارد و استاندار وقت خوزستان که تهیه کنندگی این فیلم را بر عهده دارد باید برای حل این مشکل اقدام کند. فیلمی که با موضوع زندگی سردار شهید علی هاشمی ساخته شده هنوز بعد از 2 سال بلاتکلیف است و هیچ اقدامی برای اکران آن صورت نمی گیرد. تهیه کننده هیچ پولی ندارد تا بتواند موانع اکران عمومی این فیلم را برطرف کند و بتوانیم پخش این فیلم را به دفتر فیلمی واگذار کنیم.

کارگردان فیلم «یوسف هور» با تاکید بر اینکه استاندار وقت خوزستان باید برای رفع مشکل اقدام کند، بیان کرد: این فیلم باید در خوزستان اکران شود و رفته رفته به شهرهای دیگر برسد. سردار علی هاشمی از بزرگان جنگ بود که در این منطقه او را به خوبی می‌شناسند ولی حتی این امکان هم برای فیلم «یوسف هور» فراهم نشده است.

شادروان درباره حمایت های سازمان سینمایی از این فیلم گفت: مسئولان بنیاد سینمایی فارابی همگی فیلم را دیدند و حتی محمدرضا جعفری جلوه مدیرعامل فارابی هم این فیلم را به تماشا نشسته است اما نمی دانم چرا یک تماس با من نمی گیرند و بگویند شما که فیلمی با مضمون دفاع مقدس ساختید چرا فیلمتان تا امروز اکران نشده است. من اطلاع ندارم که حجت الله ایوبی این فیلم را دیده است یا نه اما باید خودشان علاقه‌مند باشند و پیگیری کنند. متاسفانه مدیران ما با فیلم های دفاع مقدسی خوب برخورد نمی کنند. از جنگ فقط به نفع خودشان استفاده تبلیغاتی می کنند. شما ببنید همین فیلم «شیار 143» که این همه مورد توجه قرار گرفت برای قطعی شدن زمان اکرانش چقدر دچار چالش شد. مدیران نسبت به فیلم های دفاع مقدس بی‌تفاوتند. فیلمی که روایت گر مقطعی از زندگی یکی از مهمترین چهره های جنگ است سال ها است که در گوشه ای مانده و به آن توجه نمی شود.

آرش مجیدی، جمشید جهان‌زاده، اکبر سنگی، کاظم هژیر آزاد، رضا فیاضی، غلامرضا فرامرزیان، یلدا قشقایی، رز رضوی بازیگران این فیلم هستند.

«یوسف هور» جدیدترین اثر سینمایی شادروان است و داستان آن درباره بخش‌هایی از زندگی، مبارزات و شهادت سردار شهید «علی هاشمی» در منطقه هور است. از این شهید به سردار هور یاد می‌شود.

شهید هاشمی یکی از سرداران خوزستان است که در جنگ تحمیلی ایران و عراق فعالیت ها و اقدامات بسیار مهمی انجام داده است. وی در سال 66 در جزیره مجنون شهید و مفقود شد و در سال 89 پیکر وی را در جستجوی مفقودین یافته و به کشور بازگردانده شد.

