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۸ تیر ۱۳۹۳، ۹:۳۳

شماره جدید  سپیده دانایی روی کیوسک آمد

شماره جدید  سپیده دانایی روی کیوسک آمد

شماره جدید ماهنامه نشریه سپیده‌دانایی ، با پرونده ویژه بخشش منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «بخشش»  موضوع پرونده ویژه شماره جدید ماهنامه سپیده‌دانایی است؛ موضوعی که این روزها دغدغه‌ اصلی فعالان اجتماعی شده است. در نگاه ویژه این شماره، از نگاه روان‌شناسان و جامعه‌شناسانی چون دکتر حمید پور شریفی، دکتر آزادارمکی به تحلیل پدیده ‌ بخشش و آثار آن، و وضعیت امروز جامعه ایران در زمینه بخشش پرداخته شده است.

در تازه‌ترین شماره سپیده‌دانایی، اعتدال و پیامدهای آن در مصاحبه‌ای اختصاصی با دکتر طیب‌رشید از برجسته‌ترین روان‌شناسان بالینی و استاد دانشگاه تورنتوی کانادا، مورد بررسی قرار گرفته است.

تربیت جنسی کودکان و بیماری افراد موفق از مباحث مهم دیگر شماره 78 ماهنامه سپیده‌دانایی است.

این شماره که مربوط به تیرماه امسال است با قيمت 3500 تومان و در 164صفحه منتشر شده است.

کد مطلب 2321288

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