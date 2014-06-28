توسعه فضای معنوی و کنترل آسیب های اجتماعی از برنامه های ویژه ماه رمضان در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرضا سروستانی ظهر شنبه در نشست ستاد شئون فرهنگی در مناسبت های دینی استان بوشهر اظهار داشت: توسعه فعالیت های دینی استان بوشهر در ماه مبارک رمضان بر سه محور حفظ حرمت های ماه رمضان، توسعه فضای معنوی و کنترل آسیب های اجتماعی و توجه به مناسبت های ویژه در ماه مبارک رمضان خواهد بود.



وی افزود: یکی از حرکات دشمنان دینی برنامه ریزی برای تظاهر به روزه خواری است تا حرمت ماه رمضان شکسته شود و باید برای جلوگیری از این گونه حرکات در استان تدابیر ویژه اندیشده و فعالیت های دینی در دو بخش برنامه ای و محیطی انجام شود.



مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استن بوشهر با اشاره به اینکه برای گسترش فعالیت های قرآنی در ماه رضمان برنامه ریزی و تدابیر ویژه ای اندیشه شده است، تصریح کرد: در ماه مبارک رمضان باید شرایط بازار با برنامه ریزی مناسب اصناف کنترل شود و تبلیغات شهری و محیطی نیز در راستای ماه رمضان باشد.



سروستانی عنوان کرد: ماه رمضان ماه تحول روحی، معنوی وماه کسب تجارب و لذات معنوی است که سبب قرب و پیوند به خدا می‌شود.



وی گفت: ماه رمضان ماه تقویت تقوا و فضائل اخلاقی است که نقش بسزایی درتکامل انسان دارد چرا که دراین ماه رازهای نهفته شده است که هر قدرفردآگاهی بیشتری نسبت به آن داشته باشد برکات بیشماری نصیبش می‌شود.



مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استن بوشهر بیان کرد: گرسنگی، تشنگی، عبادات ودیگر واجبات ماه رمضان حداقل فرصتی برای استفاده و بهره برداری ازاین ماه مبارک است و به همین جهت ماه‌های رجب و شعبان به عنوان ماههای مقدمه سازی برای ماه مبارک رمضان از اهیمت بالایی برخوردار هستند.



سروستانی یادآور شد: هرچقدرانسان نسبت به برکات و اثرات تربیتی ماه رمضان آگاهی وآمادگی لازم داشته باشد، قطعا درهر مرحله از این ماه اندوخته های فراوان اخلاقی ومعنوی برداشت خواهد کرد.