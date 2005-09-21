مبارزه بي امان با قاچاقچيان بين المللي در محور برنامه دولت قرار دارد

به گزارش خبرگزاري مهر ، دكتر حسين فدامالكي برخورد قاطع با توزيع كنندگان مواد مخدر و ايجاد نگرش فرهنگي در داخل كشور و آموزش جوانان و خانواده ها در رابطه با مصرف مواد مخدر را يكي ديگر از سياستهاي دولت جديد برشمرد .

وي افزود : كشورهاي اروپايي بايد حساسيت بيشتري در مبارزه با مواد مخدر داشته باشند وايران را در اين زمينه ياري كنند.

دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمن تاكيد بر همكاريهاي بين اللملي در عرصه با مواد مخدر كمكهاي سازمانهاي بين المللي به ايران را ناچيز تلقي كرد و حضور مجامع بين اللملي را خواستار شد .

مالكي همچنين در خصوص كنفرانسي كه در آينده اي نزديك توسط فرانسويها در افغانستان برگزار خواهد شد و قرار است در اين كنفرانس در ارتباط با قانوني كردن كشت خشخاش تصميم گيري شود ، هشدار داد .