  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۳۰ شهریور ۱۳۸۴، ۱۵:۴۹

دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر :

مبارزه بي امان با قاچاقچيان بين المللي در محور برنامه دولت قرار دارد

جانشين رييس و دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت : ادامه مبارزه بي امان با قاچاقچيان بين المللي از طريق كنترل مرز و تقويت نيروهاي عمل كننده و همچنين تعامل با كشورهاي دنيا و سازمانهاي بين اللملي خصوصا سازمان ملل متحد و اروپا ، از جمله سياستهاي دولت جديد در زمينه مبارزه با مواد مخدر است .

به گزارش خبرگزاري مهر ، دكتر حسين فدامالكي برخورد قاطع با توزيع كنندگان مواد مخدر و ايجاد نگرش فرهنگي در داخل كشور و آموزش جوانان و خانواده ها در رابطه با مصرف مواد مخدر را يكي ديگر از سياستهاي دولت جديد برشمرد .

وي افزود : كشورهاي اروپايي بايد حساسيت بيشتري در مبارزه با مواد مخدر داشته باشند وايران را در اين زمينه ياري كنند.

دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمن تاكيد بر همكاريهاي بين اللملي در عرصه با مواد مخدر كمكهاي سازمانهاي بين المللي به ايران را ناچيز تلقي كرد و حضور مجامع بين اللملي را خواستار شد .

مالكي همچنين در خصوص كنفرانسي كه در آينده اي نزديك توسط فرانسويها در افغانستان برگزار خواهد شد و قرار است در اين كنفرانس در ارتباط با قانوني كردن كشت خشخاش تصميم گيري شود ، هشدار داد .

کد مطلب 232132

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها