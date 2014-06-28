همه پرسی در کرکوک برگزار خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، مسعود بارزانی اعلام کرد: حضور نیروهای پیشمرگه در کرکوک به این معنی نیست که کردها در این مناطق خود را تحمیل کرده اند.

وی افزود: کردها همه پرسی برگزار خواهند کرد و به تصمیم ساکنان آن احترام خواهند گذاشت و این در کمال شفافیت خواهد بود.

رئیس اقلیم کردستان عراق بیان کرد: نیروهای پیشمرگه از سال 2003 تاکنون در کرکوک برای حمایت از آن با مشارکت ارتش عراق حضور دارند. ورود نیروهای پیشمرگه به کرکوک به منظور حمایت مرزهای کردستان و جان و مال شهروندان آن بوده است.