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۷ تیر ۱۳۹۳، ۱۷:۵۳

مسعود بارزانی:

همه پرسی در کرکوک برگزار خواهد شد

همه پرسی در کرکوک برگزار خواهد شد

رئیس اقلیم کردستان که به خوبی از تغییرات بافت جمعیتی به نفع کردها طی سالیان گذشته آگاه است از برگزاری همه پرسی در کرکوک برای جویا شدن نظر ساکنان آن برای الحاق به کردستان عراق سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، مسعود بارزانی اعلام کرد: حضور نیروهای پیشمرگه در کرکوک به این معنی نیست که کردها در این مناطق خود را تحمیل کرده اند.

وی افزود: کردها همه پرسی برگزار خواهند کرد و به تصمیم ساکنان آن احترام خواهند گذاشت و این در کمال شفافیت خواهد بود.

رئیس اقلیم کردستان عراق بیان کرد: نیروهای پیشمرگه از سال 2003 تاکنون در کرکوک برای حمایت از آن با مشارکت ارتش عراق حضور دارند. ورود نیروهای پیشمرگه به کرکوک به منظور حمایت مرزهای کردستان و جان و مال شهروندان آن بوده است.

کد مطلب 2321341

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