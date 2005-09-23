لطمه فقدان مديريت واحد در ژيمناستيك جبران ناپذير است// ميزباني مسابقات جهاني با شرايط موجود به صلاح ژيمناستيك نيست

مهندس مجتبي قاسمي با بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" افزود : متاسفانه فدراسيون ژيمناستيك از يكسال و نيم گذشته زير نظر سرپرست اداره مي شود و تاكنون سه بار برگزاري انتخابات رئيس فدراسيون به دلايل مختلف به تعويق افتاده كه اين وضعيت فدراسيون را با بلاتكليفي روبرو كرده و مانع از انجام برنامه هاي دراز مدت و اساسي در اين رشته شده است .

قاسمي با بيان اينكه ژيمناستيك تنها فدراسيوني است كه در طول سالهاي اخير فاقد مديريت واحد و متمركز بوده است اظهار داشت : خلاء عدم حضورمديريت واحد در فدراسيون بزرگترين لطمه را به هيات هاي استان وارد كرده و آنها را از برنامه ريزي و كار زير بنايي در اين رشته بازداشته است بطوري كه رشد ژيمناستيك در سالهاي اخير تقريبا متوقف بوده است .

رئيس هيات ژيمناستيك استان تهران پيرامون ميزباني كشورمان در برگزاري مسابقات جهاني ژيمناستيك تصريح كرد : فدراسيون جهاني ژيمناستيك (FIG) چندي پيش اعلام كرد بدليل اينكه فدراسيون ژيمناستيك ايران فاقد رئيس است و انجام مكاتبات و هماهنگي هاي لازم پيرامون اين مسابقات با مديريت فدراسيون امكان پذيرنيست بحث ميزباني ايران منتفي است هر چند آقاي گوهرخاني در مصاحبه اخير خود عدم پرداخت حق عضويت ماهيانه را دليل تهديد فدراسيون جهاني اعلام كردند كه گويا با پرداخت مبلغ حق عضويت از سوي فدراسيون ژيمناستيك اين مشكل حل شده است .

وي اضافه كرد : هر چند ميزباني رويدادي نظير جام جهاني براي هر كشوري مايه افتخاراست و مي تواند به پيشرفت آن رشته كمك كند ولي با توجه به عدم آمادگي هاي لازم از سوي كشورمان و نداشتن امكانات و سالن هاي استاندارد ژيمناستيك ، برگزاري اين مسابقات در مقطع فعلي به صلاح ژيمناستيك نيست و ميزباني چنين رويداد مهمي نمي تواند كمكي به حل مشكلات اساسي ژيمناستيك كشور داشته باشد و بهتر است هزينه هاي گزافي كه قرار است صرف ميزباني اين مسابقات شود در جهت ساخت سالنها و تهيه وسايل مورد نياز اين رشته شود .