رفع نواقص بیمارستانهای شهرستان بناب

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج اللهی شامگاه شنبه در آیین تودیع و معارفه رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بناب با بیان اینکه مسئولین دانشگاه علوم پزشکی تبریز باید تأسیس و راه اندازی مؤسسه سلامت را تا پایان سال جاری در این شهرستان اجرایی کنند، گفت: هم اکنون بیش از 40 نفر از نیروهای این شبکه که بنام بناب استخدام شده اند، در سایر شهرها انجام وظیفه می کنند و باید دانشگاه علوم پزشکی آنها را به این شهرستان منتقل کند.

وی ضمن تاکید بر رفع نواقص بیمارستانهای این شهرستان از جمله تأمین پزشک مورد نیاز شهرستان افزود: یکی از کارهای بزرگ دولت تدبیر و امید اجرای طرح تحول نظام سلامت بود که جا دارد برای اجرای مراحل بعدی این طرح دولت را حمایت و یاری کنیم.

فرماندار بناب همچنین گفت: بهداشت و درمان یک سازمان تخصصی و خدماتی است و باید بحثهای سیاسی و جناحی را در این سیستم کنار بگذاریم.

فرج اللهی تصریح کرد: این سیستم بعنوان سیستم خدماتی باید فارغ از هرگونه حاشیه تمام انرژی خود را صرف حل مشکلات بهداشتی و درمانی مردم کرده و در این راستا قدم بردارد.

وی اظهارکرد: با رئیس جدید شبکه بهداشت و درمان اتمام حجت کردیم ضمن پرهیز از ورود به هرگونه حاشیه توجه به مسائل بهداشتی و درمانی شهرستان را در اولویت کاری خود قرار دهد و این خواسته ما و مردم است.

دراین نشست دکتر علی اکبر طاهراقدم قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی تبریز با موفقیت آمیز خواندن اجرای طرح سلامت در سطح استان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات دکتر نورآبادی، آقای دکتر حمیدرضا عزیزاللهی را بعنوان مدیرجدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان بناب معرفی کرد.

در ادامه مراسم نیز دکتر حمیدرضا عزیزاللهی مدیر جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان بناب در سخنان کوتاهی مهمترین مشکل شبکه بهداشت و درمان بناب را مشکل مالی اعلام کرد و گفت: هم اکنون قریب به 5 میلیارد تومان شبکه بهداشت و درمان بناب کسری اعتبار دارد که بیش از 70 درصد آن مربوط به مطالبات پرسنل است که امیدواریم مسئولین محترم دانشگاه علوم پزشکی تبریز در تأمین و پرداخت این اعتبار اقدامات لازم را انجام دهند.