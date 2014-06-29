رمضان فرصت مناسبی برای ادای دین مسئولان به مردم و نظام جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حاج شیخ مصطفی باقری بنابی شامگاه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان بناب با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان گفت: این ماه فرصت مناسبی است که مسئولین دین خود را به مردم و نظام جمهوری اسلامی ادا کنند.

وی یکی از خصوصیات این ماه مبارک را پذیرش مطالب از درون توسط انسانها نام برد و از مسئولین خواست در این ماه در فکر معنویت باشند.

امام جمعه بناب همچنین از مسئولین مراکز فرهنگی خواست سعی کنند با انجام برنامه های متعدد فرهنگی دلهای جوانان را به سمت خدا سوق دهند.

وی همچنین ادامه داد: باید با استفاده از فرصت بدست آمده در این ماه در چنین جلساتی قدم هایی برداریم که به دین خدا خدمتی کرده باشیم.

حجت الاسلام باقری بنابی سپس به نقل فرمایشی از امام راحل(ره) که ما برای اسلام قیام کردیم پرداخت و گفت: آن زمان نان، مسکن و آزادی همه در حاشیه بودند که متاسفانه امروز آنها را در متن قرار داده ایم و حرف امام راحل در حاشیه قرار گفته است.

باقری بنابی با تاکید بر بهره گیری مناسب از ایام ماه مبارک رمضان به ویژه شبهای احیاء برای خودسازی گفت: ما می توانیم در این شهر قدم های را برداریم که الگو و اسوه برای سایر شهرها باشد که برای این کار انگیزه می خواهد.