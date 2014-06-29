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۸ تیر ۱۳۹۳، ۷:۵۱

با حضور قهرمانان جهان و المپیک/

مسابقات کشتی آزاد جوانان کشور در جم برگزار شد

مسابقات کشتی آزاد جوانان کشور در جم برگزار شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: مسابقات کشتی آزاد جوانان با حضور قهرمانان جهان و المپیک در جم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی آزاد جوانان با حضور قهرمانان جهان و المپیک، ابراهیم جوادی(قهرمان چهار دوره المپیک مونیخ و جهان) عصر شنبه در جم برگزار شد.

داوری این دوره از مسابقات با قضاوت داوران درجه یک بین المللی، فریدون عابدین نژاد و کورش تقی زاده انجام شد.

مسابقات کشتی آزاد جوانان با حضور تیم های استان‌های، کرمان، البرز، مرکزی، خوزستان (دوتیم) و بوشهر(دوتیم) و تیم شهرستان جم برگزار شد.

این مسابقات به میزبانی تیم کشتی شهرستان جم در سالن ورزشی شهرک شهید تندگویان شهر جم برگزار شد.

در پایان این مسابقات، تیم شهرستان جم به مقام اول و تیم خوزستان الف به مقام دوم و تیم کشتی استان مرکزی مقام سومی این دوره از مسابقات به خود اختصاص دادند.

کد مطلب 2321435

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