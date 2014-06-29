شهرداري گرگان اجازه حتي يك متر تغییر کاربری در اراضي محور ناهارخوران را نمی دهد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گرزين شامگاه شنبه در صدو دومين جلسه رسمي علني شوراي اسلامي شهر گرگان افزود: اگر برخي افراد بحث اراضي پلاك 907 را مطرح مي كنند بايد بگويم اين موضوع متعلق به سال 87 است.

وي ادامه داد: مكاتبات شوراي اسلامي شهر گرگان درباره تعيين تكليف اراضي پلاك 907و 906/12 چيز جديد نبود؛ اگر عده اي به دنبال موضوع جديدي براي حاشيه سازي و شايعه براي اين زمين ها هستند، بايد بگويم اجازه نمي دهيم تغيير كاربري جديدي در اين اراضي رخ دهد.

وي با اعلام اين مطلب كه برخي به دنبال انتقام گرفتن هستند، اذعان كرد: برخي افراد در فضاي مجازي به تهمت و غيبت عليه شورا و مديريت شهري مي پردازند؛ اينكه ما تيم تشكيل دهيم تا شوراي شهر را در اين فضا بكوبيم، درست نيست.

اين عضو شوراي اسلامي شهر گرگان خاطر نشان كرد: امروز وظيفه داريم به عنوان نمايندگان شهر به شهروندان خدمت كنيم به همين منظور به كسي اجازه نمي دهيم كه باعث شود تا شرايط بدي براي شهر و شروندان ايجاد كند.

گرزين اظهار كرد: سنگ اندازي براي مديريت شهري هيچ مشكلي را حل نمي كند؛ تخريب اين مجموعه در فضاي مجازي چاره كار و راهكار درستي نيست كه اين افراد پيش گرفته اند.

رئيس شوراي اسلامي شهر گرگان اعلام كرد: مردم خيالشان راحت باشد زيرا اجازه خيلي از مسائل در بخش هاي مختلف شهري را نمي دهيم به خصوص به خصوص در منطقه تفريحي ناهار خوران كه نگين شهر گرگان به شمار مي آيد.

وي ضمن اشاره به اين نكته كه توسعه با وفاق و همدلي ايجاد مي شود، افزود: شوراي دوره چهارم را بايد متفاوت از دوره هاي قلب بدانيم زيرا اين افراد به دنبال حاشيه نيستند.

اين عضو شورا بيان داشت: نمي دانم چرا برخي خوششان نمي آيد كه توسعه در شهر گرگان اتفاق بيافتد اين افراد به دنبال دشمني با شورا هستند؛ با حاشيه درست كردن كار به جايي نخواهيم برد.

گرزين حاشيه سازي برخي افراد را مانعي براي كاهش سرعت خدمت رساني كه ايجاد شده دانست و اذعان كرد: هركسي كه دلش براي شهر و خدمت رساني به شهروندان مي سوزد بايد براي كمك پاي به ميدان بگذارد.

در ادامه اين جلسه رئيس كميسيون اداری، مالی و بودجه شوراي اسلامي شهر گرگان گفت: برخي از اينكه اعضاي شورا و شهردار در كنار هم به خوبي كار مي كنند، نگران هستند.

مهران فدوي ادامه داد: برخي مسائل كه در طول سالها حل نشده بود شوراي دوره چهارم با تعامل شهردار در كوتاهترين زمان در حال رفع آن است و اين موضوع اين افراد را نگران كرده است.

وي با بيان اينكه تعيين تكليف پرو‍ژه تله كابين، هتل شهرداري گرگان در اين مدت انجام شده، اذعان كرد: پروژه تقاطع غير هم سطح شهيد قندهاري نيز در حال تكميل است به همين خاطر اين افراد به دنبال حاشيه سازي هستند.