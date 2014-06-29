چشمه "تاپ تاپان" در نقطه صفر امکانات/ آب درمانی با جذب سرمایه گذار جان می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، چشمه تاپ تاپان شهرستان آذرشهر به عنوان یکی از منحصربه فرد ترین چشمه های آب درمانی کشور و حتی جهان شناخته شده که سالانه میزبان گردشگران و مسافران زیادی از نقاط مختلف کشور برای درمان بیماری های عضلانی و پوستی است.

وقتی از شلوغی تبریز پرترافیک فاصله می گیرید و به سمت جنوب این شهر حرکت می کنید، بعد از گذر از شهرهای خسروشاه، ایلخچی و ممقان به نگین تاج آذربایجان یعنی شهرستان آذرشهر و مناظر دیدنی آن می رسید که بی شک دیدن این مناظر شگفت زده تان می کند.

شلوغی جاده آذرشهر – عجب شیر متعجب تان می کند، به دنبال خودروها که راه می افتید و چند کیلومتری پیش می روید به چشمه ای منحصر به فرد با نام تاپ تاپان در دامنه تپه ای سرسبز می رسید که حضور تعداد زیادی از مردم و شنا کردن آنها در این چشمه کنجکاوتان می کند.

تجربه لذت بخش شنا در چشمه شفا بخش تاپ تاپان

اگر از حاضرین در محل در خصوص شفا بخشی چشمه بپرسید جواب های جالبی می گیرید؛ از ‌ال‍ت‍ی‍‍ام‌ ‌ام‍ر‌اض‌ پ‍وس‍ت‍‍ی‌ تا تسکین درد‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌ع‍ض‍لان‍‍ی‌ و مف‍ص‍ل‍‍ی‌.

خروج گاز با فشار زیاد از زمین در داخل آب تصویری شگفت آور بوجود آورده است که تجربه ی دیدن آن از نزدیک برای یک بار می تواند شما را به شناگر ثابت این چشمه آب معدنی تبدیل کند.

چشمه ی آب معدنی و شفا بخش تاپ تاپان یکی از ظرفیت های گردشگری آذربایجان شرقی است که تا چندی پیش به دلیل نداشتن سرمایه گذار و نبود زیر ساخت های لازم در ماه های سرد سال بی استفاده می ماند و این نعمت الهی شفابخش و با ارزش هدر می رفت، ولی اکنون با جذب سرمایه گذار و احداث مجتمع آبدرمانی و گردشگری این چشمه و محدوده آن در حال تبدیل شدن به قطب گردشگری شمال غرب کشور است.

البته یکی دیگر از نکات جالب این چشمه این است که آب آن از چ‍ن‍د چ‍ش‍م‍ه صاف و زلال ت‍ش‍ک‍ی‍ل ش‍ده و درج‍ه ح‍رارت آن در ف‍ص‍ل س‍رم‍‍ا و گ‍رم‍‍ا ث‍‍اب‍ت و در م‍ح‍ل س‍رچ‍ش‍م‍ه تقریبا 15 درج‍ه ب‍‍الای ص‍ف‍ر است و رس‍وب‍‍ات تراورتن و اکسید آهن نیز سبب شده رنگ آن مایل به ق‍‍ه‍وه ای باشد.

احداث مجتمع آب درمانی در زمینی به مساحت 14 هکتار

مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی نیز در خصوص لزوم ایجاد زیرساخت های لازم در اطراف این چشمه گفت: با توجه به موقعيت قرارگیری شهرستان آذرشهر و چشمه ی آب م‍‍ع‍دن‍‍ي ت‍‍اپ ت‍‍اپ‍‍ان ب‍‍ا م‍رك‍ز اس‍ت‍‍ان، اگ‍ر ام‍ك‍‍ان‍‍ات م‍ورد ن‍ي‍‍از م‍س‍‍اف‍ران و گ‍ردش‍گ‍ران در اطراف اي‍ن چ‍ش‍م‍ه طب‍ي‍‍ع‍‍ي ف‍راه‍م شود، شاهد رونق این منطقه توریستی خواهیم بود.

اورجعلی علیزاده با بیان اینکه برای همین در کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی آذربایجان شرقی مجتمع گردشگری و آبدرمانی به مساحت 14 هکتار تصویب شد، به خبرنگار مهر گفت: پنج هکتار آن برای فاز اول و هشت هکتار نیز در فاز دوم در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مطرح و با اکثریت آراء به تصویب رسید.

وی با اشاره به اینکه فراهم كردن امكانات رفاهي و تفريحي براي گردشگران موجب افزايش و جذابيت اين منطقه خواهد شد، افزود: مجوز احداث مجتمع آب درمانی و گردشگری در زمینی به مساحت 14 هکتار واقع در جاده آذرشهر – عجب شیر به سرمایه گذار بخش خصوصی داده شد.

علیزاده با تاکید بر اینکه در گذشته متاسفانه به دلیل نداشتن زیرساخت ها و بی استفاده ماندن این چشمه در فصل سرما شاهد هدر رفتن آب آن بودیم، گفت: ولی اکنون دیگر با جذب سرمایه گذار و تهیه طرح های مختلف برای اجرای این پروژه شاهد هجوم گردشگران در همه ایام سال خواهیم بود.

آذرشهر ظرفیت ها و پتانسیل های بالایی در توسعه صنعت گردشگری دارد

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی نیز با اشاره به ضرورت ایجاد زیرساختهای لازم در اطراف این چشمه گفت: با طرح هایی که از سرمایه گذار پروژه آبدرمانی و توریستی تاپ تاپان گرفته ایم به نظر می رسد تاپ تاپان با جذب سرمایه گذار جان تازه می گیرد.

محمد صادق پورمهدی با بیان اینکه احداث این چنین مجموعه هایی باعث جذب گردشگر به این شهرستان می شود، گفت: شهرستان آذرشهر ظرفیت ها و پتانسیل های خوبی برای گردشگری دارد.

وی همچنین در خصوص این چشمه آب معدنی شفا بخش گفت: این چشمه یکی از دیدنی ترین آب های معدنی کشور است که در آذرشهر قرار گرفته است و در روزهای تعطیل پذیرای سیل عظیم گردشگران است.

تاپ تاپان جان تازه می گیرد/ جزئیات طرح احداث مجتمع آبدرمانی و توریستی

سرمایه گذار پروژه احداث مجتمع آب درمانی ، خدماتی و توریستی نیز در خصوص جزئیات طرح احداث این مجتمع گفت: این پروژه از سال 1390 در کارگروه گردشگری شهرستان آذرشهر بررسی و تایید شد و در ادامه با همکاری و تعامل ادرات کل راه و شهرسازی، میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و آب منطقه ای آذربایجان شرقی به تصویب نهایی رسید.

ابراهیم نذرپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این پروژه در زمینی به مساحت 14 هکتار اجرا می شود، گفت: با احداث این پروژه تحولی در گردشگری آذربایجان شرقی به وجود می آید.

وی در خصوص امکانات فاز اول این پروژه گفت: احداث استخر و مجتمع آب درمانی، رستوران، کافی شاپ سنتی، پارکینگ، نمازخانه، سرویس بهداشتی، اطلاعات و نگهبانی، بازارچه صنایع دستی و مرکز خدمات خودرویی از جمله اقدامات فاز اول خواهد بود.

این سرمایه گذار بخش خصوصی در مورد امکانات تعبیه شده برای فاز دوم نیز گفت: هتل، سوئیت های مهمان پذیر، ویلاهای اقامتی، سالن چند منظوره ورزشی و زمین اسکیت نیز در 8 هکتار فاز دوم ساخته می شود.

نذرپور با تاکید بر اینکه شهرستان آذرشهر نزدیک به 15 هزار دانشجو دارد، گفت: احداث این مجتمع می تواند باعث فراهم شدن فضایی سالم و امن برای دانشجویان شهرستان آذرشهر باشد.

وی با اشاره به اینکه مجوزهای پروژه و نیز تخصیص اراضی انجام پذیرفته است، گفت: این طرح بزرگ که به نوعی در کشور کم نظیر است در قالب مجتمع آبدرمانی، مراکز تجاری، تفریحی، گردشگری و فرهنگی ساخته می شود.

نذرپور با بیان اینکه روستای نادینلو در نزدیکی این چشمه قرار دارد، ادامه داد: مشاوره ها و کمک های مردم و اعضای شورای اسلامی روستای نادینلو در شناساندن ظرفیت های چشمه آب معدنی تاپ تاپان قابل تقدیر است.

تاپ تاپان به قطب آب درمانی کشور تبدیل می شود

نذرپور همچنین با اشاره به اینکه در آینده نزدیک با هماهنگی فرمانداری آذرشهرمراسم کلنگ زنی پروژه برگزار می شود، ادامه داد: ناحیه آب معدنی تاپ تاپان آذرشهر می تواند به عنوان بزرگترین منطقه سیاحتی و گردشگری پذیرای سیل عظیم گردشگران کشورمان باشد.

وی با تاکید بر اینکه تاپ تاپان به قطب آبدرمانی کشور تبدیل می شود، گفت: ایجاد بسترهای اشتغال زایی برای جوانان منطقه نیز از دیگر عوامل اصلی احداث این پروژه است.

نذرپور با اشاره به اینکه این مجتمع به عنوان نزدیکترین مرکز تفریحی به روستای تاریخی و توریستی کندوان نیز می تواند مورد توجه گردشگران قرار گیرد، گفت: البته در این خصوص همکاری های فرماندار شهرستان آذرشهر و نیز اسکو ستودنی و قابل تقدیر است که زمینه جذب سرمایه گذار را در منطقه فراهم کرده اند.

وی با تایید هدر رفت آب در سال های گذشته در این چشمه گفت: با احداث مجتمع مشکلاتی همچون نبود رختکن،عدم شنا کردن بانوان و عدم وجود امکانات زیربنایی برطرف می شود.

نذرپور در پایان با تاکید بر اینکه فضای سرمایه گذاری در آذربایجان شرقی فراهم است، گفت: باید برای همین از مدیران کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، راه و شهرسازی و نیز مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی تقدیر و تشکر کنم، چراکه در مسیر جذب سرمایه گذار بروکراسی ادرای را حذف کردند.

امید است تا با همکاری مسئولان و نیز سرمایه گذاران بخش خصوصی از هدر رفت این چنین نعمت های الهی که می توانند باعث رونق اقتصادی یک منطقه و کاهش آمار بیکاری شوند، جلوگیری شود و با ایجاد امکانات و زیرساخت های اولیه شاهد رشد صنعت پول ساز گردشگری در کشور باشیم.

گزارش و عکس از محمدرضا علی اشرفی