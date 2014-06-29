عمده ترین عامل مرگ و میر در استان گلستان بیماریهای قلبی و عروقی است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خوش‎نیا شامگاه شنبه در نشست با دانشگاهیان، نخبگان و مدیران شرکت‎های دانش‎بنیان استان گلستان در گرگان گفت: بیش از 45 بیمار سرطانی در 100 هزار جمعیت گلستان وجود دارد اما این عامل اصلی مرگ در استان نیست.

وی ادامه داد: سلول درمانی با وجود گسترش به دلایل معایب زیاد نتوانسته جایگاهی در درمان بیماریهای قلبی عروقی داشته باشد و تولید بافت مصنوعی می تواند پاره ای از معایب سلول درمانی را از بین ببرد.

وی در خصوص تاریخچه دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: در سال 1346 آموزشکده بهیاری بویه و در سال 1367 دانشکده پرستاری بویه تاسیس شد.

خوش نیا ادامه داد: در سال‎های 1371 دانشکده پزشکی گرگان و بعد از 5 سال دانشگاه علوم پزشکی گلستان به صورت مستقل شناخته شد.

وی گفت: در سال های 1387 تا 1392 دانشکده پیراپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشکده فن‎آوری‎های نوین علوم پزشکی، دانشکده بهداشت، شعبه بین‎الملل شد.

وی در خصوص تعداد اعضا هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: بر حسب مرتبه علمی، 5 نفر استاد، 21 نفر دانشیار، 143 نفر استاد یار و 42 نفر و 5 مربی و در مجموع 211 نفر مشغول به آموزش هستند.

خوش نیا ادامه داد: دانشکده‎های پزشکی، پرستاری و مامایی، پیراپزشکی، بهداشت، فناوری‎های نوین، دندانپزشکی، معاونت آموزشی، معاونت تحقیقات و فناوری جزو هشت دانشکده این دانشگاه هستند.

خوش‎نیا در خصوص رشته‎های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه علوم پزشکی گفت: در مقطع دستیاری تخصصی بالینی رشته‎های بیماریهای کودکان، زنان و زایمان، بیماریهای داخلی، بیهوشی، جراحی عمومی و روانپزشکی ارائه می‎شود و در مقطع Ph.D رشته‎های پزشکی مولکولی، طب سنتی و پژوهشی وجود دارد.

وی در خصوص مقطع کارشناسی ارشد گفت: میکروب شناسی، ویروس شناسی، علوم تشریحی، بیوشیمی بالینی، زیست فناوری، ژنتیک انسانی، پرستاری مراقبتهای ویژه، مشاوره در مامایی و پزشکی خانواده گرایش های این مقطع هستند.

وی افزود: 398 دانشجوی مقطع پرستاری و مامایی، 686 دانشجوی رشته پزشکی، 47 دانشجوی رشته فن‎آوری‎های نوین پزشکی، 243 دانشجوی رشته بهداشت، 454 دانشجوی پیراپزشکی، 204 دانشجوی پیراپزشکی و 118 دانشجوی واحد بین‎الملل و در مجموع 2 هزار و 150 دانشجوی در این دانشگاه شاغل به تحصیل هستند.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان از فعالیت 21 مرکز تحقیقاتی در دانشگاه خبر داد و گفت: یک مرکز دارای موافقت قطعی، سه مرکز دارای موافقت اصولی، 11 مرکز دارای موافقت داخلی و شش مرکز دارای موافقت مشروط است.

وی در خصوص کل مقالات علمی پژوهشی اعضای هیات علمی این دانشگاه گفت: در مقایسه با میانگین کشوری همیشه دانشگاه علوم پزشکی آمار بسیار بهتری داشته است.