عمده ترین عامل مرگ و میر در استان گلستان بیماریهای قلبی و عروقی است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خوشنیا شامگاه شنبه در نشست با دانشگاهیان، نخبگان و مدیران شرکتهای دانشبنیان استان گلستان در گرگان گفت: بیش از 45 بیمار سرطانی در 100 هزار جمعیت گلستان وجود دارد اما این عامل اصلی مرگ در استان نیست.
وی ادامه داد: سلول درمانی با وجود گسترش به دلایل معایب زیاد نتوانسته جایگاهی در درمان بیماریهای قلبی عروقی داشته باشد و تولید بافت مصنوعی می تواند پاره ای از معایب سلول درمانی را از بین ببرد.
وی در خصوص تاریخچه دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: در سال 1346 آموزشکده بهیاری بویه و در سال 1367 دانشکده پرستاری بویه تاسیس شد.
خوش نیا ادامه داد: در سالهای 1371 دانشکده پزشکی گرگان و بعد از 5 سال دانشگاه علوم پزشکی گلستان به صورت مستقل شناخته شد.
وی گفت: در سال های 1387 تا 1392 دانشکده پیراپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشکده فنآوریهای نوین علوم پزشکی، دانشکده بهداشت، شعبه بینالملل شد.
وی در خصوص تعداد اعضا هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: بر حسب مرتبه علمی، 5 نفر استاد، 21 نفر دانشیار، 143 نفر استاد یار و 42 نفر و 5 مربی و در مجموع 211 نفر مشغول به آموزش هستند.
خوش نیا ادامه داد: دانشکدههای پزشکی، پرستاری و مامایی، پیراپزشکی، بهداشت، فناوریهای نوین، دندانپزشکی، معاونت آموزشی، معاونت تحقیقات و فناوری جزو هشت دانشکده این دانشگاه هستند.
خوشنیا در خصوص رشتههای تحصیلات تکمیلی در دانشگاه علوم پزشکی گفت: در مقطع دستیاری تخصصی بالینی رشتههای بیماریهای کودکان، زنان و زایمان، بیماریهای داخلی، بیهوشی، جراحی عمومی و روانپزشکی ارائه میشود و در مقطع Ph.D رشتههای پزشکی مولکولی، طب سنتی و پژوهشی وجود دارد.
وی در خصوص مقطع کارشناسی ارشد گفت: میکروب شناسی، ویروس شناسی، علوم تشریحی، بیوشیمی بالینی، زیست فناوری، ژنتیک انسانی، پرستاری مراقبتهای ویژه، مشاوره در مامایی و پزشکی خانواده گرایش های این مقطع هستند.
وی افزود: 398 دانشجوی مقطع پرستاری و مامایی، 686 دانشجوی رشته پزشکی، 47 دانشجوی رشته فنآوریهای نوین پزشکی، 243 دانشجوی رشته بهداشت، 454 دانشجوی پیراپزشکی، 204 دانشجوی پیراپزشکی و 118 دانشجوی واحد بینالملل و در مجموع 2 هزار و 150 دانشجوی در این دانشگاه شاغل به تحصیل هستند.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان از فعالیت 21 مرکز تحقیقاتی در دانشگاه خبر داد و گفت: یک مرکز دارای موافقت قطعی، سه مرکز دارای موافقت اصولی، 11 مرکز دارای موافقت داخلی و شش مرکز دارای موافقت مشروط است.
وی در خصوص کل مقالات علمی پژوهشی اعضای هیات علمی این دانشگاه گفت: در مقایسه با میانگین کشوری همیشه دانشگاه علوم پزشکی آمار بسیار بهتری داشته است.
