سرپرست دانشگاه تبريز منصوب شد

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، دكتر محمد مهدي زاهدي طي نامه اي جداگانه از خدمات دكتر محمد رضا پور محمدي رئيس سابق دانشگاه تبريز تقدير كرد.
به گزارش "مهر"، دكتر محمد حسين سرورالدين پيش از اين رييس منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامي بوده است.
وزير علوم، تحقيقات و فناوري طي حكمي دكتر محمد حسين سرورالدين را به سرپرستي دانشگاه تبريز منصوب كرد.
به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، دكتر محمد مهدي زاهدي طي نامه اي جداگانه از خدمات دكتر محمد رضا پور محمدي رئيس سابق دانشگاه تبريز تقدير كرد.
به گزارش "مهر"، دكتر محمد حسين سرورالدين پيش از اين رييس منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامي بوده است.
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