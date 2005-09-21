  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۳۰ شهریور ۱۳۸۴، ۱۵:۴۹

طي حكمي از سوي وزير علوم:

سرپرست دانشگاه تبريز منصوب شد

وزير علوم، تحقيقات و فناوري طي حكمي دكتر محمد حسين سرورالدين را به سرپرستي دانشگاه تبريز منصوب كرد.

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، دكتر محمد مهدي زاهدي طي نامه اي جداگانه از خدمات دكتر محمد رضا پور محمدي رئيس سابق دانشگاه تبريز تقدير كرد.

به گزارش "مهر"، دكتر محمد حسين سرورالدين پيش از اين رييس منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامي بوده است.

کد مطلب 232146

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها