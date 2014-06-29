توسعه سواحل مکران در دستور کار دولت قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی شامگاه شنبه در چهارمین جلسه پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری اظهار داشت: به منظور توجه و گام برداشتن در مسیر توسعه کارگروهی به اذن مقام معظم رهبری و به ریاست معاون اول ریاست جمهوری تشکیل شده است که این کارگروه شکوفایی و توسعه سواحل مکران را در دستور کار خود قرار داده است.

وی با بیان اینکه استانداران هرمزگان و سیستان و بلوچستان نیز در این کارگروه عضویت دارند اظهار داشت: لذا تصمیمات شایسته‌ای با تشکیل این کارگروه در بازه زمانی هر دو ماه یک بار در راستای رفع مشکلات و با هدف توسعه ای گرفته می شود.

استاندار با بیان اینکه مصوبات سفر رییس جمهور به استان زودتر از حد انتظار وارد فاز عملی و اجرایی شده اظهار داشت: حداکثر تا یک ماه آینده طرح‌ها و برنامه‌های مصوب در سفر ایشان و همچنین ردیف های اعتباری مشخص و ابلاغ می شود.

هاشمی اظهار داشت: در حال حاضر ایجاد مجمتع پتروشیمی ایرانشهر وارد فاز مطالعاتی شده است و 3 مکان در سفر اخیر رییس شرکت ملی پتروشیمی ایران به استان برای احداث این پروژه جانمایی شد.

وی با بیان اینکه وضعیت اعتباری و بودجه استان به برکت سفر ریاست جمهوری جهش مناسبی داشته است افزود: انتقال خط گاز از جنوب به شمال استان یکی از طرح هایی است که به دیده انتقال خط گاز برای مصارف خانگی نباید به آن نگریست بلکه این خط توسعه موجب خواهد شد تا زمانی که استان در شرایط خشکسالی و بحران قرار دارد از این نعمت در راستای ایجاد سرمایه و برداشت محصولات متفاوت شیمیایی بهره گیری شود.

احداث راه آهن چابهار-زاهدان شتاب گرفته است

استاندار همچنین در این نشست بیان داشت: رییس جمهور نسبت به ایجاد خط آهن چابهار –مشهد نظر ویژه ای دارند و از آنجایی که روسای جمهور کشورهای آسیای میانه نیز در دیدار با دکتر روحانی خواستار تسریع در ساخت راه آهن چابهار-مشهد شدند ایشان بر سرعت بخشیدن این طرح تاکید دارد.

هاشمی ادامه داد: تا پیش از سفر رییس جمهوری تنها دو کارگاه برای احداث این خط آهن فعال بود که پس از انجام سفر تعداد چهار کارگاه دیگر نیز فعال شده است.

استاندار همچنین در این جلسه بر تسریع درعملیات احداث بیمارستان 200 تختخوابی بیمارستان در جنوب استان تاکید کرد و افزود: به واسطه قول و تعهدی که در این راستا به مردم داده شده است باید این پروژه عمرانی تا دهه فجر سال 94 به اتمام برسد.

وی افزود: خوشبختانه مجوز جذب نیرو به منظور راه اندازی بیمارستان های احداث شده در استان گرفته شده است و به زودی مشکل واحد های بهداشتی و درمانی به ویژه جنوب استان که با کمبود نیرو روبرو هستند با جذب 600 نیرو رفع خواهد شد.

استاندار در این جلسه پس از استماع گزارش دستگاه های اجرایی در خصوص روند پیشرفت پروژه ها در استان بیان داشت: انتخاب پیمانکاران و عقد قرار داد ها باید با دقت و آینده نگری و با در نظر گرفتن منافع مردم انجام شود.