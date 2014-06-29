زمین لرزه 4.5 ریشتری خوسف در خراسان جنوبی را لرزاند/ تخریب خانه های خشت و گلی

به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌لرزه ساعت 23 و 15 دقیقه و 39 ثانیه شامگاه گذشته در 67 کیلومتری خوسف در روستاهای علی‌آباد زارعین و فیض‌آباد منطقه سرچاه عماری رخ داده که بر اثر آن تعدادی از خانه های فاقد سکنه تخریب شده است.

فرماندار خوسف در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: بر اثر زلزله دیشب تعدادی خانه خشت‌وگلی در روستاهای سرچاه تخریب شده است.

مهدی فرجامی بیان کرد: پاسگاه انتظامی سرچاه هم‌اکنون در حال بازدید از منطقه است و دهیاران این روستاها نیز در حال بررسی خسارات دقیق زمین لرزه هستند.

وی اظهار کرد: سه واحد مسکونی روستای فیض آباد بر اثر این زمین لرزه به طور کامل تخریب شده است.

فرجامی گفت: دیگر واحدهای مسکونی این روستا نیز بر اساس برآورد اکیپ خسارت بین 15 تا 75 درصد خسارت دیده اند.

وی افزود: در حال حاضر تیم های برآورد خسارت به روستاهای فیض آباد، محمدآباد، علی آباد زارعین، سلمی، خیرآباد و کریم آباد اعزام شده اند.