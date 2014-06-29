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۸ تیر ۱۳۹۳، ۹:۱۲

استاندار لرستان با خانواده دو شهید دیدار کرد

استاندار لرستان با خانواده دو شهید دیدار کرد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: هوشنگ بازوند استاندار لرستان شامگاه شنبه در منزل خانواده دو شهید استان حاضر شد و با آنها دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند استاندار لرستان در جریان این دیدار ها با خانواده شهدا با تاکید بر ضرورت معرفی ایثارگریهای رزمندگان در طول هشت سال دفاع مقدس بیان داشت: باید فرهنگ ایثار و شهادت را به عنوان یک هویت حفظ کرده و به نسل آینده منتقل کنیم.

وی با بیان اینکه آرامش کنونی کشور و توفیقات به دست آمده مرهون رشادت های شهدا و ایثارگران است، یادآور شد: رفع مشکلات، پیگیری مطالبات و ارتباط مستمر با خانواده های شهدا و جانبازان وظیفه تک تک مدیران دستگاههای اجرایی است.

استاندار لرستان با بیان اینکه خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران حق بزرگی بر گردن ما دارند، تصریح کرد: دولت و خدمتگزاران به مردم برای موفقیت در مسیر خدمت نیازمند دعا و حمایت خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران هستند.

بنابر این گزارش در جریان این مراسم استاندار لرستان با خانواده شهید محمود یوسفوند و داریوش پولادنژاد دیدار کرد.

شهید محمود یوسفوند در سال 1382 در جریان درگیری با اشرار مسلح در منطقه سیستان و بلوچستان به فیض شهادت نائل شد.

همچنین شهید داریوش پولادنژاد نیز در سال 1387 در درگیری با اشرار مسلح در منطقه میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان به شهادت رسید.

 

کد مطلب 2321474

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