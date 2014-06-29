کمیته ای برای حل مشکل واحدهای تولیدی دارای معوقه بانکی در لرستان تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید رازانی شامگاه شنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اینکه برای توسعه اقتصادی و حمایت از سرمایه گذاران ضرورت دارد که همه دستگاه ها و نه تنها دستگاه قضایی تلاش کنند، اظهار داشت: دستگاه قضایی استان در کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری مصوبات بسیار خوبی داشته است.

وی با بیان اینکه برای نتیجه گیری مناسب از مصوبات خود من به شخصه مصوبات کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری را پیگیری می کنم، تصریح کرد: تلاش همه دست اندرکاران سرمایه گذاری در استان باید همه جانبه باشد.

دادستان خرم آباد با اشاره به اینکه جلسات بسیاری برای پیگیری مناسب بحث های کارگری و کارفرمایی داشته ایم، گفت: تاکید ما این است که قبل از ورود به دادسرا و ایجاد جنبه عمومی برای این مشکلات بحث های کارگری و کارفرمایی حل شود.

رازانی با بیان اینکه ایجاد یک کارگروه با عضویت مدیر کل بازرسی، رئیس اتاق بازرگانی، دستگاه ها و بانک ها برای حل مشکلات واحدهای دچار مشکل معوقه بانکی ضروری است، افزود: این کمیته باید هرچه سریع تر تشکیل شود تا واحدهای فعال که دچار مشکل معوقه بانکی هستند را در این کمیته بررسی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه اگر واحد تولیدی تسهیلات دریافت کرده اما حاضر به اجرای کار نیست باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شود، ادامه داد: مشکلات واحدهایی که سر پا هستند و می خواهند فعالیت اقتصادی انجام دهند باید برطرف شود.

دادستان خرم آباد بیان داشت: همچنین به همه دادگستری های استان ابلاغ کرده ایم که دادخواست های مربوط به واحدهای تولیدی را به گونه ای مدیریت کنند که واحدهای فعال اقتصادی به تعطیلی کشیده نشوند.

رازانی با اشاره به اینکه دستگاه قضا علاوه بر مباحث امنیتی هرجا که احساس کند برای بخش اقتصاد و سرمایه گذاری مشکل ایجاد شده است کمک و حمایت می کند، اظهار داشت: بخش خصوصی در اداره تشخیص مالیات ها مشکل دارد و همه ما باید دست به دست هم دهیم تا این مشکلات رفع شود.