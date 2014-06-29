واقعيت هاي حادثه 12 تير بايد به دنيا منعكس شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جوانشير كدخداپور در نشست ستاد بزرگداشت واقعه 12 تير با بيان اينكه واقعه 12 تير سال 67 از ابعاد مختلف داراي اهميت است، اظهار داشت: ما بايد نسل جوان و افرادي كه فضاي دهه ابتدايي پيروزي انقلاب و دفاع مقدس را درك نكرده اند با ابعاد مختلف حادثه 12 تير آشنا كنيم.

وي با تاكيد بر لزوم گراميداشت ياد 290 شهيد پرواز 655 هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران، افزود: واقعيتهاي اين حادثه و جنايت آمريكا در به شهادت رساندن 290 انسان بي گناه بايد به خوبي به دنيا منتقل شده و در سطح بين المللي منعكس شود تا جهانيان با اين اقدام جنايتكارانه استكبار جهاني آشنا شوند.

معاون سياسي امنيتي استاندار هرمزگان تصريح كرد: آمريكايي ها با وجود آگاهي داشتن از مسافري بودن هواپيماي ايرباس ايران، در 12 تير سال 67 اين هواپيما را بر فراز آبهاي خليج فارس مورد اصابت موشك قرار دادند و 290 مسافر اين هواپيما به شهادت رسيدند.

كدخداپور با اشاره به برنامه ريزيهاي صورت گرفته براي گراميداشت سالروز اين واقعه در استان هرمزگان، عنوان كرد: در اين خصوص بايد اطلاع رساني مناسبي نيز در سطح جامعه صورت گيرد تا مردم نسبت به اين حادثه آگاهي بيشتري پيدا كنند و نگذاريم ياد و خاطره شهداي پرواز 655 فراموش شود.

وي بیان كرد: تمامي دستگاه هاي مسئول بايد تلاش كنند تا برنامه هاي سالروز 12 تير به بهترين شكل ممكن اجرا شود.

در اين نشست برنامه ريزي هاي لازم براي اجراي برنامه گراميداشت سالروز حادثه 12 تير و گلباران خليج فارس در اين روز صورت گرفت.