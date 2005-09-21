كارشناس مسئول گروه درسي قرآن در گفتگو با "مهر": درك مفاهيم قرآني مقدمه اي براي دستيابي به مهارتهاي زندگي ديني است

مسعود وكيل كارشناس مسئول گروه درسي قرآن در دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" گفت : تلاوت قرآن همراه با فهم محتواي آن در آموزش مهارتهاي زندگي ديني به افراد تأثير بسياري دارد .

وي با تأكيد بر نقش حوزه قرآن و مباحث قرآني در رابطه با آموزش مهارتهاي زندگي ديني، افزود : مهارتهاي زندگي ديني كه از آن به عنوان تربيت ديني ياد مي شود، مباحث اخلاقي بسياري را در بر مي گيرد و اين مفاهيم را مي توان در قرآن به تفصيل دريافت .

وكيل در ادامه افزود : امروزه از اصطلاح سواد در هر حوزه اي استفاده مي شود كه منظور حداقل آگاهيهاي يك فرد در يك حوزه خاص است بدون آنكه به شكل تخصصي به آن نگاه شود، سواد قرآني نيز يعني حداقل آگاهي و توانايي كه هر فرد مسلمان بايد نسبت به قرآن كريم داشته باشد .

وي گفت: در گذشته تنها بر روخواني قرآن تأكيد مي شد، اما امروزه بايد بررسي كرد كه آيا استفاده از قرآن تنها به منظور تلاوت بهره هاي لازم در عرصه مسائل تربيتي را در پي خواهد داشت ؟

وكيل تصريح كرد : در عين حال كه آموزش تلاوت قرآن مي تواند اثرات مثبتي داشته باشد اما نبايد تنها به روخواني قرآن اكتفا كرد، بلكه فهم معناي عبارات و آيات ساده و پر كاربرد قرآني نيز لازم است . همه ما بايد به خواندن قرآن عادت كنيم اين حداقل مهارت زندگي ديني است كه هر فرد مسلمان بايد بياموزد و كسب كند .

وي افزود : درك مفاهيم قرآني مقدمه اي براي دستيابي به مهارتهاي زندگي ديني است يعني آنچه كه در مفهوم قرآن آمده است و مهارتهاي زندگي ديني را بيان مي كند، بايد آموزش داده شود .

وي در رابطه با مسئولان عرصه آموزش مهارتهاي زندگي ديني به آموزش و پرورش ، صدا و سيما و مطبوعات اشاره كرد و گفت: رسانه ها در اين زمينه نقش بسيار تعيين كننده اي دارند، صدا و سيما و مطبوعات بايد جذابيت بيشتري داشته باشند و مطالب خود را به شكلي ارائه كنند كه آموزه هاي قرآني در زمينه مهارتهاي زندگي ديني در آن گنجانده شود و برنامه ها براي عموم مردم جاذبه داشته باشد .

وكيل به ضرورت دروني كردن مفاهيم ارزشمند قرآن اشاره كرد و گفت : آموزش عملي تأثيرات عميقي بر افراد خواهد داشت ، اگر آموزه هاي ديني علاوه بر آنكه به شكل كلامي منتقل مي شود، دراعمال افراد نيز نمود يابد مؤثرتر خواهد بود .

وي در ادامه گفت : يكي از مسائلي كه در ارتقاء فرهنگ آموزش همراه با عمل مؤثر است، صداقت در گفتار وكردار است ، كه به اعتماد مردم و دروني شدن آموزه ها كمك مي كند .