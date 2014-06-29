طرح ضیافت الهی در 250 بقعه مازندران اجرا شد

حجت الاسلان ستار علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در طرح ضیافت الهی قریب به 450 طلبه و روحانی در سطح بقاع متبرکه به فعالیتهای دینی و مذهبی می پردازند افزود: از این تعداد روحانی، 80 نفر از قم اعزام شدند و بقیه بومی استان هستند.

وی افزود: یکی از برنامه های ما طرح خیمه معرفت است که در آن به شبهات دینی و شرعی پاسخ می دهیم و این طرح در 29 خیمه برپا می شود و در کنار آن طرح ضیافت الهی را در ماه مبارک رمضان داریم.

وی با اشاره به اینکه در طرح آرامش بهاری ویژه تعطیلات نوروزی، خیمه معرفت در سواحل نیز برپا شده بود که مورد استقبال مردم قرار گرفت، افزود: امسال بنا داریم آن را در برخی از سواحل داشته باشیم تا مردم بتوانند ازفضای فرهنگی خیمه های معرفت استفاده کنند.



حجت الاسلام علیزاده اضافه کرد: اوقاف یک نهاد و سازمان دارای برنامه است که درطول سال برای همه مناسبتها برنامه دارد و این برنامه ها شامل تعطیلات نوروزی،سوگواره یاس نبوی، طرح نشاط معنوی و غیره است و یا برنامه های متنوع فرهنگی، تفریحی،آموزشی و اردویی در 105 بقعه متبرکه برقرار است.



مدیر کل اوقاف و امور خیریه مازندران شمار موقوفات استان را بیش از 13 هزار فقره بیان کرد و گفت: نیات قریب 70 درصدموقوفات در خصوص عزاداری حضرت سیدالشهداء (ع) است.



حجت الاسلام علیزاده با بیان اینکه سال گذشته 64 موقوفه در استان ثبت شده است گفت: امسال نیز تاکنون 40 وقف جدید داریم.