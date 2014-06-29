ایجاد شغل وظیفه نمایندگان نیست

حجت الاسلام میر قسمت موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: وظیفه نماینده ورود در اجراییات نیست و ما فقط مسئولیت پیگیری امور را داریم.

وی با بیان اینکه نقش نماینده در قانون گذاری برجسته می شود، اضافه کرد: تلاش نمایندگان هر حوزه تصویب قوانینی به نفع منطقه تحت پوشش خود است.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی در خصوص گلایه مندی شهروندان از وضعیت بیکاری عنوان کرد: ما فقط پیگیر اموریم و نباید از نماینده انتظار داشت برای شهروند شغل ایجاد کند.

تخصیص 35 میلیارد ریال برای پروژه های آبرسانی

حجت الاسلام موسوی با بیان اینکه در حوزه گرمی مشکل عمده تامین آب شرب است از تخصیص 35 میلیارد ریال اعتبار از محل ماده 22 بودجه سال جاری برای بهسازی پروژه های آبرسانی خبر داد.

وی تاکید کرد: علاوه بر این توجه به عمران شهری، راه های ارتباطی، ساماندهی رودخانه های مرزی و فعال سازی واحدهای تولیدی از دیگر برنامه های در دست اجراست.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی افزود: مشکلات برنامه های ذکر شده رصد شده و در صورتی که برای تامین اعتبار نیاز به طرح در مجلس باشد، پیگیری خواهیم کرد.