در آستانه برگزاري هفته بهداشت و نكوداشت مساجد عنوان شد: مسجد بايد مظهر پاكيزگي و نظافت باشد

حجت الاسلام علي نعمت الهي رئيس سازمان تبليغات اسلامي بوشهر در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اظهار داشت: اسلام ديني است كه به نظافت اهميت بسياري مي دهد و در روايات نيز داريم كه خداوند متعال زيباست و زيباييها را نيز دوست دارد و همينطور داريم نظافت نشانه ايمان است، بنابراين با در نظر گرفتن موارد فوق بخوبي در مي يابيم كه توجه مسلمانان به امر نظافت ، بويژه در اماكني چون مسجد، بسيار ضروري است .

حجت الاسلام نعمت الهي با تأكيد بر اينكه مساجد بعنوان پايگاههاي معنوي و عبادي مي بايست مظهر نظافت و پاكي باشند، يادآورشد: توجه به اين امر بايد هميشگي بوده و محدود به زمان خاصي نيست، پاكيزگي دائمي و هميشگي اين اماكن، علاوه بر اينكه شأن فضا و مكان مسجد را در پي دارد، در جلب و جذب هر چه بيشتر مخاطب و نمازگزار نيز مؤثر خواهد بود.

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان بوشهر با اعلام اينكه دستور خداوند است كه مسجد و خانه خدا مظهر پاكيزگي و نظافت باشد، گفت: اهميت پاكيزگي اين اماكن بحدي است كه در روايات توصيه شده افراد با لباس تميز و مرتب به خانه خدا وارد شوند، مجموعه اين روايات و توصيه ها، مؤيد اهميت و جايگاه رعايت نظافت در مورد مساجد، اين پايگاههاي معنوي و فرهنگي است .

وي تصريح كرد: نظافت خانه خدا تنها به ايام خاصي چون زمان استقبال از ماه مبارك رمضان و دهه بهداشت ونكوداشت مساجد اختصاص ندارد، بلكه مي بايست در طول سال و بطور مرتب به اين امرتوجه شود تا مساجد از فضايي شايسته برخوردار باشند .

حجت الاسلام نعمت الهي با اعلام اينكه دهه بهداشت و نكوداشت مسجد، سمبلي براي توجه ويژه به پاكيزگي مساجد است، گفت: در اين دهه علاوه بر توجه خاص به نظافت و پاكيزگي مسجد، آمادگي روحي و رواني نيز در عموم ايجاد شده و با شور و شعف به استقبال ماه مبارك رمضان، ماه ميهماني خداوند متعال خواهند رفت.

