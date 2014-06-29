بازسازی خانه جورج اورول در هندوستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز آو ایندیا، مقامات رسمی بیهار روز پنج شنبه اعلام کردند بازسازی خانه ای که جورج اورول در آن متولد شد، آغاز شده است.

به گفته آبهای کومار سینگ که مسئولیت این کار برعهده اوست، مسئولان این منطقه هر نوع کمک ممکن را برای انجام این کار به نحو احسن انجام می دهند تا این خانه یک طبقه نیمه ویران و فروریخته در شهر ساحلی موتیهاری دوباره آباد شود.

وی تایید کرد که در چند سال اخیر این پروژه بارها به تعویق افتاده است.

دیو پریا مخرجی از افراد مرتبط با کمیته یادبود جورج اورول نیز گفت: یک سازمان دولتی مسئولیت بازسای خانه جورج اورول را با هزینه 4.5 میلیون روپیه برعهده گرفته است.

سه سال پیش وزیر نیتیش کومار دستور آماده سازی طرحی برای بازسازی این ساختمان را داده بود. او با هدف جذب توریست ها به این منطقه، این برنامه را مورد توجه قرار داده بود.

جورج اورول خالق آثار کلاسیکی چون «مزرعه حیوانات» و «1984» که هر دو تصویری از آینده جوامع انسانی را تصویر کرده بودند، ارتباطی منحصر به فرد با هند دارد و زاده این کشور است.

با این حال دولت هر بار به دلیل مسایل مالی از انجام این طرح طفره رفته است.

مسئولان محلی این ساختمان را از سال 1976 تحت مقررات حفاظت از آثار تاریخی قرار داده بود و چهار سال پیش آن را منطقه حفاظت شده خواندند.

این خانه بارها توسط متجاوزان مورد تهاجم واقع شده و به تصرف درآمده بود.

اروول در سال 1903 در موتیهاری نزدیک مرز هند با نپال با نام اریک آتور بلر متولد شد. پدر او ریچارد بلر در بخش مواد مخدر سرویس خدمات اجتماعی در دوره حکومت بریتانیایی‌ها در هند خدمت می کرد.

اورول داستان نویس، روزنامه‌نگار، منتقد ادبی و شاعر انگلیسی با دو کتاب پرفروشش و نیز با نقدهای پرشماری که بر کتاب‌ها می‌نوشت، یکی از بهترین وقایع نگاران فرهنگ و ادب انگلیسی قرن بیستم است.

وی تنها چند سال اول زندگی اش را در این خانه سپری کرد و در دوران کودکی همراه خانواده انگلیسی اش به انگلستان رفت. وی از سال ۱۹۲۲ تا ۱۹۲۷ در کشور برمه در نیروهای پلیس به کار پرداخت. زندگی در محیطی طبقاتی در هند و انگلیس باعث نگاه ویژه او به پدیده فقر شد. موضوعی که مهمترین عنصر رمانها و نوشتارهای او را تشکیل می‌دهد.

اورول در جوانی برای کسب تجربه مدتی را در بین فقرا، بی خانمانان و کارگران فصلی لندن و پاریس گذراند و بعضی مواقع در ظرفشویی یک هتل کار می‌کرد. در این زمان شروع به نوشتن تجربیات خود کرد که به نخستین کتابش «آس و پاس‌ها در پاریس و لندن» انجامید و سپس دو رمان نخستش «روزهای برمه» را بر اساس همین تجربیاتش در برمه و «دختر کشیش» را بر اساس چنین تجربیاتی در انگلیس شکل داد.

اورول نیز مانند بسیاری از نویسندگان و روشنفکران اروپایی هم عصر خود، در دهه ۱۹۳۰ به اسپانیا رفت تا علیه ارتش فاشیست ژنرال فرانکو بجنگد. او در این جنگ مجروح شد و هرگز کاملاً بهبود نیافت و همین جراحت در نهایت در سال 1950 به مرگ او انجامید.