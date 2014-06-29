  1. حوزه و دانشگاه
۸ تیر ۱۳۹۳، ۱۰:۱۵

رئیس دانشگاه خبر داد:

گزینه‌های ریاست دانشگاه شریف به وزارت علوم معرفی شدند/ نیلی و فتوحی در انتظار تصمیم وزیر

گزینه‌های ریاست دانشگاه شریف به وزارت علوم معرفی شدند/ نیلی و فتوحی در انتظار تصمیم وزیر

رئیس دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد: مسعود نیلی و محمود فتوحی دو گزینه انتخاب شده برای ریاست این دانشگاه صبح روز گذشته به دفتر وزارت علوم معرفی شدند.

دکتر رضا روستا آزاد در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: صبح روز گذشته (شنبه هفت تیر) دو گزینه ای که توسط شورای دانشگاه صنعتی شریف برای ریاست این دانشگاه تعیین شده بودند به دفتر وزیرعلوم معرفی شدند.

وی اعلام کرد: دکتر نیلی و فتوحی دو گزینه ای بودند که برای ریاست دانشگاه صنعتی شریف در شورای دانشگاه تایید شدند و روز گذشته این دو گزینه به دفتر وزیر علوم معرفی شدند.

به گزارش مهر، در جلسه شورای روز 4 تیر 93 دانشگاه صنعتی شریف سه نفر به عنوان گزینه های ریاست دانشگاه به اعضای شورا معرفی شدند که یکی از افراد کناره گیری کرد و دو نفر به عنوان گزینه های ریاست باقی ماندند.

مسعود نیلی و محمود فتوحی از اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف در جلسه شورای دانشگاه برای معرفی به وزیر علوم تایید شدند که روز گذشته دکتر رضا روستا آزاد به عنوان رئیس شورای دانشگاه صنعتی شریف این دو گزینه را برای تصدی ریاست دانشگاه به دفتر وزیر علوم معرفی کرد.

کد مطلب 2321545

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