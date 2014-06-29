کمبود پلیس از عوامل ترافیک در سطح شهر کرمانشاه است

سرهنگ غلامرضا امیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز مهمترین مورد در حوزه کاری ما، مسئله ترافیک در سطح خیابانهای و معابر شهر کرمانشاه است.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه رفع ترافیک خود نیازمند انجام برخی از کارهاست، گفت: امروز تمامی دستگاههای ذیربط باید برای رفع ترافیک و از بین بردن این معضل امروز شهر، بسیج شوند، زیرا این کار تنها با تلاش یک مسئول و یا اداره امکان پذیر نخواهد بود.

امیدی با اشاره به اینکه بیش از 16 دستگاه در امر کنترل ترافیک دخیل هستند، افزود: اگر به دنبال رفع ترافیک سرسام آور در سطح شهر هستیم، این امر نیازمند فرهنگسازی در سطح جامعه است.

وی عنوان داشت: یکی دیگر از عوامل افزایش ترافیک در سطح شهر کرمانشاه، کمبود نیروی پلیس است که این مهم باید سریعا رفع شود.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه کمبود پارکینگ عمومی در شهر کرمانشاه، یکی دیگر از عوامل افزایش ترافیک است، بیان داشت: در حال حاضر کمتر از 240 دستگاه اتوبوس در سطح شهر کرمانشاه به شهروندان خدمات دهی می کنند که این مقدار به هیچ وجه کافی نیست.

امیدی با اشاره به اینکه وجود مشاغل مزاحم در سطح شهر کرمانشاه همانند نمایشگاه داران اتومبیل باعث ایجاد این ترافیک شده است، گفت: شهرداری و دیگر ادارات مربوطه باید برای ساماندهی این مشاغل مزاحم در سطح شهر عملا وارد فاز اجرایی شوند.