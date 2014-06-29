تکمیل زیرساخت مسکن مهر اردبیل با مشکل مواجه است/ دستگاه ها همکاری کنند

علی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: نواقصات کاری بعد از بهره برداری مشاهده می شود که رفع آن به پیمانکاران الزام شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون 73 هزار واحد مسکن مهر شهری و روستایی در استان به بهره برداری رسیده است، اضافه کرد: با تکمیل سه مسجد در دست ساخت تا هفته دولت در مجموع شش مسجد برای شهرک های مهر احداث شده است.

به گفته حیدری برای احداث مدارس مبلغ وعده داده شده به نوسازی مدارس پرداخت شده و مازاد چهار میلیارد ریال نیز برای پیشبرد طرح در اختیار این دستگاه اجرایی قرار گرفته است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان به ضرورت تکمیل آسفالت تا فصل سرما اشاره کرد و افزود: قرار است شهرداری اردبیل آسفالت معابر مسکن مهر اردبیل را به عهده بگیرد.

وی با بیان اینکه‌آسفالت شهرک های مهر شهرستان های کوثر، پارس آباد و خلخال به اتمام رسیده است، بیان داشت: در عین حال آسفالت مسکن مهر مشگین شهر تا هفته دولت تکمیل می شود.

حیدری خواستار مشارکت شهرداری در احداث فضاهای سبز و خدمات جمع آوری زباله شد و افزود: علاوه بر این تمامی واحدهای تجاری مساکن مهر به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی با بیان اینکه تکمیل شبکه فاضلاب شهرک اندیشه اردبیل و نمین با مشکل مواجه است، ادامه داد: در عین حال انشعاب آب و گاز تمامی شهرک ها به اتمام رسیده است.

به گفته مدیر کل راه و شهرسازی استان در انشعاب برق به غیر از فاز دوم پارس آباد سایر مناطق تکمیل شده و تکمیل بخش باقی مانده نیازمند همکاری دستگاه مربوطه است.