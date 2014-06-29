120 مبلغ به مناطق مختلف بیجار اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلیل مختاری نیا شامگاه شنبه در مراسم اعزام مبلغ به مناطف مختلف شهرستان بيجار، ضمن بیان این خبر اظهار داشت: در راستای اهمیت تبلیغ در اسلام به ویژه تبلیغ چهره به چهره احکام اسلام ناب محمدی و در جهت تحقق اهداف نظام اسلامی این مبلغین به مناطق مختلف شهرستان اعزام می شوند.

وی برگزاری نماز جماعت، وعظ و خطابه، بیان احکام، تبیین فرمایشات مقام معظم رهبری، برگزاری مراسم سوگواری شهادت حضرت علی(ع)، تبیین جایگاه ولایت و نقش ولی فقیه در جامعه، ترویج فرهنگ حجاب و عفاف و فرهنگ ایثار و شهادت را جمله برنامه های تبلیغی مبلغان دانست.

وی افزود: همچنین 20 زوج مبلغ نیز همراه با خانواده های خود در خانه های عالم شهرستان اسکان داده شده اند تا بتوانند علاوه بر انجام فرائض دینی ماه مبارک رمضان به غنی سازی اوقات فراغت جوانان هم کمک کنند.

وی ماه مبارک رمضان را فرصتی مناسب در راستای ارتقا فرهنگ دینی دانست و بیان داشت: ارتقای فرهنگ دینی در جامعه و تلاش در راستای جذب جوانان و نوجوانان به فرهنگ غنی اسلامی مهم ترین راه مقابله با عمق دسیسه های دشمنان است.

حجت‌الاسلام مختاری نیا ادامه داد:آنچه در این ماه می تواند در تقویت باورها و اعتقادات ما مؤثر واقع شود شب زنده داری و مأنوس شدن با قرآن است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بیجار در پایان یادآور شد: ماه رمضان ماه مصون‌سازی افکار و کردار از آلوده شدن به گناهان است و این مسئله‌ای است که همه بندگان شایسته خداوند برای دستیابی به چنین مرحله‌ای از بندگی تلاش می‌کنند.