بیش از یک دهه وعده های محقق نشده مدیریت شهری/ پروژه های شهرداری گرگان واقع بینانه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه فرهنگسرای میدان مفتح، پارک بانوان، احدث بازارهای محلی، تملک ناموفق زمین های منطقه گردشگری هزارپیچ، پروژه تله کابین، المان میدان بسیج و شهربازی مدرن از جمله پروژه های زر و برق دار مدیریت شهری و اعضای شورا در دوره های مختلف طی 12 سال گذشته است که هیچ یک از آنها محقق نشد.

یک کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری از نبود زیر ساخت علمی در پروژه های شهر گرگان ابراز نارضایتی کرد و به خبرنگار مهر گفت: نبود زیر ساختهای درست برای اجرای یک پروژه در شهر و به کار نگرفتن کارشناس زبده و کارآمد سبب ناموفق ماندن برخی پروژه های کلان در شهر گرگان شده است.

محمد حسینی با بیان اینکه مدیریت شهری همواره به شهروندان وعده های رنگین داده اما به آن عمل نکرده، افزود: وقتی شهرداری وعده بهره برداری از پروژه ای را در زمانی مشخص به شهروندان می دهد یک مطالباتی برای آنها ایجاد می کند.

وی ادامه داد: محقق نشدن این وعده مسئولان شهری بد بینی برای مردم به دنبال خواهد داشت که در نهایت این بدبینی سبب بی میلی مردم در مشارکت برخی امور شهری خواهد شد.

حسینی تقاطع غیر هم سطح شهید قندهاری را یکی از پروژه های طولانی مدت شهرداری گرگان اعلام کرد و بیان داشت: این پروژه در سال 90 آغاز به کار کرد و پس از گذراندن فرازو نشیب های زیاد، شهردار جدید وعده افتتاح آن را در مرداد ماه سال جاری داده است.

وی ضمن اشاره به اینکه پروژه تقاطع غیر هم سطح شهید قندهاری در صورت افتتاح نزدیک به 3 سال طول کشیده، گفت: در شهری مثل مشهد، شهرداری آن در سالهای بین 86 تا 92 حدود 17 پروژه تقاطع غیر هم سطح در شهر اجرا کرد یعنی به طور میانگین درهر سال 3 تقاطع غیر هم سطح به بهره برداری رسیده است.

روگذر شهید قندهاری بعد از سه سال هنوز به بهره برداری نرسیده است

این پژوهشگر و کارشناس برنامه ریزی شهری اذعان کرد: توان اجرایی مدیریت شهری، فرهنگ مردم به لحاظ میزان همراهی آنها با شهرداری و حمایت دستگاه های اجرایی باید مد نظر قرار گرفته شود و سپس سخن از راه اندازی یک پروژه شهری به میان آید.

وی اضافه کرد: باید بر روی پروژه های مانند منوریل که اخیرا مطرح شد و یا تله کابین که در حال حاضر معلق است مطالعات کارشناسی و زیر ساخت علمی و ذهنی درستی انجام بگیرد.

وی ضمن تاکید بر توسعه حمل و نقل عمومی در شهرگرگان گفت: یکی از ابزارهای توسعه حمل و نقل عمومی منوریل یا همان قطار هوایی است؛ توجیه کارشناسان این است که به جهت کم عرض بودن مسیر میدان شهید قندهاری تا نهار خوران، می توان از فضای بالا در قالب منوریل استفاده کنیم.

پروژه مونوریل که توسط شهردار جدید گرگان پیشنهاد شده است

برای اجرای پروژه های شهری واقع بینی یک ضرورت است

محمد حسینی با اعلام اینکه ضرورت واقع بینی برای اجرای پروژه ها وجود دارد، افزود: به هر حال تجربه اجرای پروژه های بزرگ در گرگان ودیگر شهرهای بزرگ، کم و بیش وجود دارد و دیدیم که پروژه های مشابه به چه سرنوشتی دچار می شوند.

وی از اجرای پروژه منوریل شهر قم طی سالهای گذشته خبر داد و افزود: شهر قم به دلایل مذهبی دارای اهمیت زیادی است و مورد توجه دولت و ارکان مختلف اجرایی کشور است با این حال پس از سالها سرمایه گذاری فکری و توانی که صرف شده هنوز نتوانستند این پروژه را به بهره برداری برسانند.

این کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری خاطر نشان کرد: گاهی در بخش اولیه مطالعات، کارشناسان به این نتیجه می رسند که امکان اجرای پروژه وجود دارد درحالی که پروژه در مرحله عملیاتی با شکست مواجه می شود.

این پژوهشگر و کارشناس برنامه ریزی شهری یادآور شد: ممکن است مطالعات برای پروژه منوریل به ما نشان دهد که اجرای آن در شهر گرگان شدنی است اما واقعیت هایی که در کشور ما برای انجام پروژه های بزرگ آن هم در شهری مثل گرگان وجود دارد این نکته را به ما گوشزد می کند که در تصمیم گیری شتابزده عمل نکنیم.

وی ضمن یادآوری ناموفق ماندن پروژه المان میدان بسیج گرگان، گفت: گاهی برای اجرای مطالعات و پروژه ها از مهندسین مشاوری استفاده می کنیم که این افراد دارای صلاحیت لازم از نظر علمی و تجربی نیستند و در واقع نتیجه کارهای مطالعاتی آنها، مارا گمراه می کند.

برج گرگان علی رغم چندین بار افتتاح هنوز به بهره برداری نرسیده است

حسینی اذعان کرد: مدیریت شهری با ساخت المان میدان بسیج حدود 10 میلیارد تومان هزینه کرد درحالی که هیچ یک از کاربری هایی که برای آن تعریف شده بود از جمله کاربری فرهنگی، تجاری، رفاهی و توریستی به بهره برداری نرسیده است.

این مدرس دانشگاه بلوار شهید صیاد شیرازی را یکی دیگر از پروژه های ناموفق شهر گرگان دانست و افزود: زمین های این بلوار در سال 78 تملک شد و بلوار شهید صیاد شیرازی در ضلع غربی شهر، با این هدف که نقش معبر یا کنار گذر را برای شهر ایفا کند، احداث شد درحالیکه با توجه به عرض کم، این بلوار کاربری لازم را ندارد.

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر گرگان در انتقاد از عملکرد مدیریت شهری گفت: در پروژه های شهر گرگان 2 مقوله مهندسی زمان و مکان هیچ گاه اعمال نشده به همین خاطر اغلب پروژه های کلان در شهر به شکست مواجه می شود.

محمد ابراهیم جرجانی افزود: برای اجرای پروژه در شهر ابتدا باید نیازهای مردم را اولیت بندی کرده و سپس برنامه ریزی در 2 بخش کوتاه مدت و بلند مدت انجام دهیم.

وی ادامه داد: در برنامه ریزی کوتاه مدت نیازهای 3سال آینده مردم و در برنامه ریزی بلند مدت آن دسته از نیازهای مردم که در چند سال آینده ضروری است، باید تدارک دیده شود.

جرجانی با بیان اینکه درمهندسی زمان می توان پروژه ها را در کوتاه ترین زمان به بهره برداری رساند، تصریح کرد: بازارچه های سنتی، شهربازی مدرن و فرهنگسرا جز نیازهای اولیه شهروندان است که باید برای آنها چاره ای اندشید.

بولوار شهید صیاد شیرازی با وجود زمین های فراوان در اطرافش دارای پیچ های 90 درجه است

وی اضافه کرد: تعدد بازارچه های سنتی درنقاط مختلف شهر، می تواند در کاهش ترافیک تاثرگذار باشد به همین منظور افزایش این بازاچه ها یک نیاز است که مدیریت شهری هیچگاه آن را جدی نگرفته است.

این عضو شورای شهر از طولانی شدن برخی پروژه ها در شهر گرگان ابراز نارضایتی کرد و گفت: برای پروژه های بزرگ شهر گرگان مدیریت زمان حرف اول را می زند که تاکنون کاری در این بخش انجام نشده است.

وی خواستار اولویت بندی پروژه های شهر گرگان شد وافزود: باید بررسی شود پلی که در انتهای خیابان ایرانمهر و نزدیکی توشن احداث شده، چه مقدار از نیازهای شهروندان را پاسخگو بوده است، دیواره کشی مسیر رودخانه اسلام آباد نیز به همین ترتیب باید مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه های ناتمام و بعضا ناموفق شهر گرگان حاصل تصمیمات شتابزده و الگو برداری غیر کارشناسی از دیگر مناطق کشور است که امروز پیکره شهری را بیمار کرده است، اگر کارشناسان و مسئولان دست از آزمون و خطا برداشته و به موقع به داد گرگان برسند یقیینا باز هم گرگان در بین دیگر شهرهای کشورمان زبانزد خواهد شد در غیر این صورت توسعه شهری گرگان هرساله رو به تنزل خواهد رفت.

استفاده نکردن از کارشناسان زبده و با تجربه یکی دیگر از ضعف های مدیریت شهری در طول چند سال گذشته بوده است؛ به کارگیری کارشناس با تجربه قبل از احداث پروژه و توجه به نقد آنها در هنگام تصویب پروژه ها مطمئنا تاثیر بسیاری در کاهش هزینه های کلان پروژه های ناموفق خواهد داشت.