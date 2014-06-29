اجرای 356 طرح منطقه اي موضوعي در حوزه مبارزه با مواد مخدر همدان

سردار محمد مهديان نسب در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در سه ماه نخست امسال يك تن و 100 كيلوگرم مواد مخدر در استان همدان كشف و ضبط شده كه در سه ماه نخست سال گذشته اين مقدار 80 كيلوگرم بوده است.

وي با بيان اينكه ميزان كشفيات مواد مخدر نسبت به سال گذشته 386 درصد افزايش يافته است، ابراز داشت: در دستگيري فروشندگان مواد مخدر نيز 20 درصد افزايش وجود داشت و در اين مدت 29 باند مواد مخدر در همدان كشف شد.

فرمانده انتظامي استان همدان با اشاره به اينكه كار پليس استان همدان در حوزه مواد مخدر شاخص بوده است، بيان داشت: از ابتداي امسال 356 طرح منطقه اي و موضوعي در نقاط آلوده برگزار شده است و در سه ماه نخست امسال 85 هزار و 600 نفر به طور چهره به چهره آموزش ديدند.

سردار مهديان نسب ادامه داد: در راستاي معرفي دشمن به مردم برنامه ريزي هايي انجام شده و لوح هاي فشرده با موضوع سبك زندگي اسلامي در مساجد و محافل پخش شده است.

وي در اين مورد افزود: دشمن با تهاجم فرهنگي مي خواهد جوانان را بي هويت كند بنابراين بايد با كار فرهنگي در مساجد جوانان را نسبت به دشمن آگاه كرد چراکه انجام كار هاي فرهنگي در واقع مي تواند به عنوان عامل بازدارنده عمل كند.

فرمانده انتظامي استان همدان به اجراي طرح هاي احساس امنيت در استان همدان اشاره كرد و بيان داشت: چهار طرح عملياتي علاوه بر كاركرد روزانه پليس در استان اجرا مي شود كه از آن جمله مي توان به طرح هاي محله محوري، طرح تخصصي و طرح منطقه اي كه در هر منطقه به طور جداگانه برگزار مي شود، اشاره کرد.

سردار مهديان نسب با بيان اينكه 16 طرح براي جلوگيري از سرقت و ساماندهي بانك ها و غيره در همدان انجام شده است، اظهار داشت: مديريت كيفيت در نیروی انتظامي به عنوان تكريم ارباب رجوع يكي از طرح هايي است كه در كلانتري هاي استان همدان اجرا مي شود.