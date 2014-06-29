ارشاد يزد با استعفاي رئیس انجمن نمایش استان مخالفت کرد

به گزارش خبرگزاري مهر، محمدرضا دهبیدی‌پور اظهار داشت: در آستانه برگزاری جشنواره تئاتر استانی، این اداره با استعفای محمدرضا ابوالحسنی، رئیس انجمن نمایش استان موافقت نکرد.

وی با اشاره به اینکه ابوالحسنی از هنرمندان موفق استان یزد است که طی سال‌های اخیر برای انجمن نمایش زحمات زیادی متقبل شده است، بيان كرد: با محوریت انجمن نمایش و هنرمندان تئاتر و اتکا به خداوند متعال، امسال جشنواره تئاتر استانی با کیفیت بسیار خوبی برگزار خواهد شد.

سرپرست اداره كل ارشاد استان يزد، برگزاری جشنواره تئاتر استانی را یک گام رو به جلو برای ارتقا هنر تئاتر عنوان کرد و گفت: مقدمات برگزاری این جشنواره از سوی انجمن نمایش استان در حال پیگیری است.

دهبیدی پور از حمایت همه‌جانبه این اداره کل در برگزاری جشنواره تئاتر استانی خبر داد و بيان كرد: همدلی هنرمندان استان یکی از مؤلفه‌هایی است که می‌تواند در پیشبرد اهداف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی موثر باشد.