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۸ تیر ۱۳۹۳، ۱۲:۱۱

نجات 42 نفر از غرق شدن در طرح دریا

نجات 42 نفر از غرق شدن در طرح دریا

فرمانده دریابانی استان مازندران گفت: 42 هموطن با تلاش دریابانان از غرق شدن در دریای خزر نجات یافتند.

سرهنگ هوشنگ حسيني در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:دريابانان استان مازندران در راستاي اجراي طرح هاي ساماندهي دريا با توجه به شروع فصل گرما و افزايش مسافران و گردشگران داخلي و خارجي برای استفاده از دريا و ساحل، دريابانان استان مازندران با تمام قوا نسبت به ايجاد نظم و امنيت در نوار ساحلي و دريا اقدام کردند.

وی ادامه داد: در همين راستا دريابانان موفق شدند تعداد 42 نفر از مسافران و گردشگران را  حين غرق شدن در خارج از طرح هاي ساماندهي درياي خزر  نجات داده  و جان دوباره به آنها ببخشند.

حسینی  از تمامي مسافران و گردشگران درخواست کرد با رعايت تمامي قوانين مربوط به سواحل و حاشيه درياي خزر ميزان خطرات احتمالي را کاهش دهند.

به گفته فرمانده دریابانی استان مازندران  تمام کارکنان درياباني استان در راستاي اهداف درياباني و ايجاد بستر مناسب جهت امنيت و آسايش هموطنان از هيچ اقدامي دريغ نمی کنند.

کد مطلب 2321619

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