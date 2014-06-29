نجات 42 نفر از غرق شدن در طرح دریا

سرهنگ هوشنگ حسيني در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:دريابانان استان مازندران در راستاي اجراي طرح هاي ساماندهي دريا با توجه به شروع فصل گرما و افزايش مسافران و گردشگران داخلي و خارجي برای استفاده از دريا و ساحل، دريابانان استان مازندران با تمام قوا نسبت به ايجاد نظم و امنيت در نوار ساحلي و دريا اقدام کردند.

وی ادامه داد: در همين راستا دريابانان موفق شدند تعداد 42 نفر از مسافران و گردشگران را حين غرق شدن در خارج از طرح هاي ساماندهي درياي خزر نجات داده و جان دوباره به آنها ببخشند.

حسینی از تمامي مسافران و گردشگران درخواست کرد با رعايت تمامي قوانين مربوط به سواحل و حاشيه درياي خزر ميزان خطرات احتمالي را کاهش دهند.

به گفته فرمانده دریابانی استان مازندران تمام کارکنان درياباني استان در راستاي اهداف درياباني و ايجاد بستر مناسب جهت امنيت و آسايش هموطنان از هيچ اقدامي دريغ نمی کنند.