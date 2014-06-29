ورود 5 محصول جدید به بازار فناوری/ از پیتزاهای پرنده تا ساعت جایگزین موبایل

به گزارش خبرگزاری مهر، در این هفته تکنولوژی های برتر معرفی شده اند:



Nikon D810



چندی پیش محصولات D800 و D810 از کارخانه نیکون وارد بازار شده بودند که در روزهای گذشته خبر تولید دوربین جدیدی با نام Nikon D810 منتشر شد که حداقل تا ماه آینده روانه بازار خواهد شد. همانطور که از اسم این محصول برمی آید، باید تغییرات عمده ای در این محصول نسبت به سایر دوربین ها صورت گرفته باشد. از ویژگی های منحصر به فرد این دوربین می توان به FX CMOS 36 مگاپیکسلی آن اشاره کرد.





دامنه حساسیت این دوربین که از ایزوی 64 آغاز شده تا 12800 ادامه یافته و تا 51200 نیز قابل افزایش است. قابلیت هایی مانند عکاسی متوالی سریع و سیستم فوکوس خودکار 51 نقطه ای نیز از جمله ویژگی های این دوربین است. دو قابلیت عکاسی متوالی سریع تر و سیستم فوکوس خودکار 51 نقطه ای نیز از جمله ویژگی های مشترک این دروبین با دوربین D4s است که به عکاس اجازه می دهد تا 5 فریم در ثانیه با کیفیت حداکثری یا 7 فریم در ثانیه با کیفیت 15 مگاپیکسلی گرفته شود.

ساعت G Watch



مدتی است که کارخانه هایی مانند اپل و سامسونگ به ساخت ساعت های مچی با قابلیت های متمایز روی آورده اند. ال جی نیز سعی کرد از این غافله باز نماند و از ساعت جدیدش رونمایی کرد.





این ساعت هوشمند به سیستم‌ عامل اندروید برای تکنولوژی‌های پوشیدنی یعنی Android Wear مجهز است. این ساعت جدید، سیم کارت خور بوده و در برابر آب نیز مقاوم است. گفتنی است، ال جی در ساخت این ساعت با گوگل همکاری داشته است.



سیستم اندروید گوگل در ماشین



گوگل، از آغاز پروژه جدیدی مبنی بر نصب سیستم اندروید در ماشین با نام "اندروید اتو" خبر داده است. این سیستم جدید میان تلفن هوشمند و خودرو ارتباط برقرار می کند. صفحه نمایش داخل خودرو مانند صفحه نمایش تلفن هوشمند بوده و بسیاری از فعالیت هایی که با این تلفن های هوشمند انجام می شود با این سیستم هم ممکن خواهد بود.



تحویل پیتزا با هواپیمای بدون سرنشین

یک شرکت روسیه ای پیتزاهای خود را با کمک هواپیمای بدون سرنشین تحویل می دهد. این هواپیمای جدید "کوپتر اکسپرس " نام داشته و اولین پرواز موفقیت آمیز خود را در هفته اخیر تجربه کرد.



دریافت اطلاعات جوی از طریق لامپ های هوشمند

از این پس با نصب لامپ های هوشمندی می توان اطلاعات جوی از قبیل: سرما، گرما، وزش باد، اندازه گیری دمای هوا، باران، باد و غیره را به سادگی و از طریق تلفن همراه در اختیار داشت. این لامپ ها به سنسور و همینطور حسگرهایی مجهز هستند که قابلیت اندازه گیری کیفیت هوا، شدت نور، دما، گرما، سرما، باران ، باد و غیره را برخوردار هستند. شهروندان می توانند اطلاعات جوی ارسال شده از لامپ های هوشمند را بر روی تبلت ، لب تاپ یا حتی تلفن های همراه خود مشاهده کنند.



