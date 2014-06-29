به گزارش خبرگزاری مهر، صفدر عسگري با بيان اينکه اين نمايشگاه در شهرستان هاي صحنه، اسلام آبادغرب، روانسر و کرمانشاه برگزار خواهد شد، افزود: هدف از برگزاري اين نمايشگاه عرضه عملکرد حوزه خودکفايي و توانمنديهاي شغلي مددجويان تحت حمايت کميته امداد امام خميني (ره) استان کرمانشاه است.

وي تصريح کرد: در هر شهرستان 18 غرفه برپا مي شود که 10 غرفه به دستاوردهاي خودکفايي مددجويان تحت حمايت و هشت غرفه به نمايش فعاليت ساير واحدهاي کميته امداد استان کرمانشاه اختصاص دارد.

عسگري با بيان اينکه همزمان با برپايي اين نمايشگاه اطلاع رساني از ساير فعاليت هاي اشتغالزايي کميته امداد نيز صورت خواهد گرفت، ادامه داد: نمايشگاه جشن رمضان در هر شهرستان به مدت دو روز برپا خواهد شد.

به گفته عسگري اين نمايشگاه از روز هفتم تا چهاردهم ماه مبارک رمضان به ترتيب در شهرستان هاي روانسر، صحنه، اسلام آبادغرب و کرمانشاه برپا خواهد شد.

وی گفت: محل برگزاري این نمایشگاه ها در پارک شکوفه شهرستان روانسر، اردوگاه امام حسن مجتبي(ع) شهرستان صحنه، پارک شهر اسلام آبادغرب و پارک نوبهار شهرستان کرمانشاه است.

وی افزود: بازديد از نمايشگاه هاي جشن رمضان براي عموم آزاد است و محصولات خودکفايي عرضه شده در اين نمايشگاه با تخفيف ويژه به فروش می رسد.

قائم مقام کميته امداد امام خميني(ره) استان کرمانشاه در پايان به برگزاري نمايشگاهي در تهران جهت نمايش دستاوردهاي خودکفايي مددجويان تحت حمايت سراسر کشور در ماه مبارک رمضان اشاره کرد وگفت: دو طرح فروش سوغات محلي و سياه چادر( با اشتغال زايي بيش از 50 مددجو) از استان کرمانشاه به عنوان طرح هاي موفق مددجويي اين استان در نمايشگاه خودکفايي تهران جهت بازديد به نمايش در خواهند آمد.

ملاک اصلی در دادگستری قانون‌گرایی است

حجت الاسلام علی مظفری در جمع کارکنان دستگاه قضایی استان کرمانشاه، کار پر مشقت دادگستری را با هیچ امر مادی قابل جبران ندانست و همه را به رحمتی که خداوند به آن وعده داده است بشارت داد.

مظفری استقلال دستگاه قضایی را از امور مهم دانست و خاطرنشان کرد: این امر به اندازه ای مهم است که دستگاه قضایی بی وجود آن معنا و مفهوم خود را از دست می دهد و برای همین است که مقام معظم رهبری می فرماید در برخورد قضائی هیچ کس که شامل بنده نیز می شود حق دخالت ندارد و قاضی را که ولی امر او را انتخاب می کند حق دارد این والی را پای میز محاکمه بکشد.

مظفری قانون گرایی و عدالت محوری را اصلی ترین امور دادگستری برشمرد و تصریح کرد: سرلوحه کار ما در دستگاه قضائی قانون گرایی است که مقام معظم رهبری آن را ملاک عدالت در جامعه می داند و می فرمایند ملاک عدل و اقامه آن قانون است و خلاف عدالت آن است که خلاف قانون عمل شود. بنابراین ملاک اصلی در قوه قضائیه عمل به قانون است.

پروژه‌های ورزشی با پیشرفت کمتر از 50 درصد به بخش خصوصی واگذار می شود

معاون توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه از واگذاری پروژه هایورزشی با پیشرفت فیزیکی کمتر از 50 درصد استان به بخش خصوصی خبر داد.

صابر رحیمی با اعلام این خبر افزود: در راستای اجرای اصل 44 و سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری این اداره کل در نظر دارد تمام پروژه های عمرانی ورزشی خود را که پیشرفت فیزیکی کمتر از 50 درصد دارند را از طریق مزایده به بخش خصوصی متقاضی واگذار کند.

وی خاطرنشان ساخت: لیست این پروژه ها بزودی بصورت مزایده عمومی در نشریات محلی استان کرمانشاه چاپ خواهد شد تا متقاضیان بتوانند در زمان معین شده در مزایده شرکت کنند.

رحیمی تاکید کرد: تبصره 3 بند «م» ماده واحده قانون برنامه بودجه سال 1393 این اجازه را داده اماکن ورزشی در دست احداث ورزشی که کمتر از 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارند را به افراد متقاضی به فروش برسد و یا بصورت 10 سال و بالاتر اجاره داده شود.

معاون توسعه منابع و پشتیبانی ورزش و جوانان استان کرمانشاه،خاطرنشان ساخت: این کار در راستای مشارکت بیشتر بخش خصوصی در عرصه ورزش و همچنین تکمیل سریعتر پروژه های ورزشی نیمه تمام صورت خواهد گرفت.

به گفته رحیمی هم اکنون در استان کرمانشاه تعد 25 پروژه ورزشی با پیشرفت فیزیکی بین 15 تا 40 درصد واجد شرایط واگذاری به بخش خصوصی هستند.

رحیمی افزود: از این تعداد 15 پروژه در کرمانشاه، دو پروژه در اسلام آباد غرب، یک پروژه در قصرشیرین، یک پروژه در نودشه، یک پروژه در روانسر، یک پروژه در کنگاور، دو پروژه در هرسین، یک پروژه در سنقر و یک پروژه نیز در صحنه واقع شده است.

راه‌اندازی صنایع نساجی در زندان‌های کرمانشاه

نشست هم اندیشی مسئولین زندانهای کرمانشاه با معاون اداره کل میراث فرهنگی استان برگزار و راهکارهای ایحاد زمینه اشتغال در بخش صنایع نساجی بررسی شد.

اژدر اسدبگی مدیرکل زندان های استان کرمانشاه در این دیدار با گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد خاطره شهدای هفتم تیر، پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آمار جمعیت کیفری زندانیان را سیاست کلان دستگاه قضایی کشور خواند.

اسدبگی با اشاره به دستاوردهای نظام زندانبانی در حوزه های فرهنگی تربیتی، ارتقاء سلامت و کاهش آسیب رفتارهای پرخطر، تقویت روحیه خودباوری مددحویان و توانمندسازی آنان در امر تولید و مهارت آموزی را لازمه اثربخشی فرآیندهای اصلاحی و تربیتی دانست.

وی برقراری تعاملات و همکارهای دستگاه های اجرایی استان به ویژه سازمان فنی و حرفه ای و میراث فرهنگی و گردشگری را با هدف توسعه زمینه های اشتغال زندانیان موثر توصیف و خاطرنشان کرد: بهره مندی از نظرات کارشناسی و جذب همکاری نهاد های مرتبط برای شناسایی راهکارهای ارتقاء کارآمدی و افزایش میزان کمی و کیفی محصولات تولیدی در کارگاه های وابسته به زندان ها در دستور کار مسئولان قرار گرفته است.

اسدبگی در ادامه از حضور معاون اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نشست بررسی طرح راه اندازی صنایع نساجی در زندانهای استان قدردانی کرد.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرمانشاه هم بر ضرورت غنی سازی اوقات فراغت مددجویان از طریق برگزاری کلاس های آموزشی و ایحاد کارگاه های تولید صنایع دستی در زندان های استان تاکید و فعالیت های انجام شده در این حوزه را مطلوب ارزیابی کرد.

نصرت الله سپهر با اشاره به عوامل موثر در آرامش روحی و روانی زندانیان، لزوم توجه به اشتغال و حرفه آموزی آنان را تبیین کرد.

وی تصریح کرد: فرهنگ سازی استفاده از تولیدات داخلی به جای کالای وارداتی، برگزاری نمایشگاه های مختلف برای معرفی محصولات بومی به ویژه در بخش صنایع دستی و نساجی نقش بسزایی در رونق اقتصادی و رفع مشکل اشتغال اقشار جامعه و مددجویان ایفا خواهد کرد.

پیش بینی برداشت 2500 تن دانه روغني كلزا از مزارع شهرستان كرمانشاه

مدير جهاد كشاورزي شهرستان كرمانشاه پيش بيني كرد امسال بيش از 2500 تن دانه روغني كلزا در اراضي كشاورزي اين شهرستان برداشت شود.

شهريار قاسمي افزود: در سال زراعي 93-92 بيش از 1138 هكتار از اراضي زراعي آبي اين شهرستان زير كشت اين محصول رفته است.

قاسمي تصريح كرد: برداشت مزارع كلزا در سطح شهرستان كرمانشاه از ابتداي تيرماه آغاز شده و هم اكنون تعداد 12 دستگاه كمباين در امر برداشت مزارع كلزا مشغول به كار مي باشند.

وي با اشاره به عملكرد اين محصول در مزارع شهرستان كه حدود 2400 كيلو گرم مي باشد پيش بيني نمود در سال زراعي جاري بيش از 2500 تن محصول كلزا از مزارع اين شهرستان برداشت شود.