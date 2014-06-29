به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روز جهاني مبارزه اداره كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي به عنوان دستگاه برتر در حوزه مبارزه با مواد مخدر انتخاب و مورد تقدير قرار گرفت.

اداره كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي در حوزه پيشگيري از اعتياد در سال گذشته و سال جاري فعاليت هاي گسترده اي در حوزه آموزش، پژوهش، تبليغ و اطلاع رساني داشته است.

در حكم تقدير استاندار خراسان رضوي از مدير كل تبليغات اين استان آمده است: در اين دوران همت ورزيدن براي ترويج فرهنگ سلامت جسمي و رواني جامعه، انساني ترين وظيفه و فاخرترين نحوه حضور در عرصه پاكي است كه موجبات توسعه و ارتقاء خدمت رساني مطمئن و مطلوبتر را به ارمغان مي آورد.

عليرضا رشيديان در اين حكم افزوده است: گرچه تلاش در امر خطير و انساني مبارزه با مواد مخدر و روان گردان، وظيفه ديني و اجتماعي است اما هستند انسان هاي ايثارگر و زحمت كشي كه با تلاش مضاعف و همت والاي خويش، سعي در مهار پديده شوم اعتياد و درمان بيماران گرفتار دارند.

رئيس شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوي با ابراز سپاس از زحمات و تلاش هاي مدير كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي در راستاي مبارزه با مواد مخدر در اين استان ادامه اظهار اميدواري كرده است: اقدامات خيرخواهانه و نگرش فرهنگي به مقوله آسيب هاي اجتماعي به ويژه اعتياد، موجب آرامش و پاكي جامعه و فرايند اجتماعي تر شدن امر مبارزه با مواد مخدر و روان گردان ها باشد.

گفتني است، اداره كل تبليغات اسلامي در هفته مبارزه با مواد مخدر فعاليت هايي در نقاط مختلف شهر و استان داشته كه برگزاري نمايشگاه و مراسم سخنراني و مشاوره هاي مذهبي از جمله اين فعاليت هاست.