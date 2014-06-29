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۸ تیر ۱۳۹۳، ۱۲:۲۰

طي پیامی توسط استاندار/

فعاليت‌هاي پیشگیرانه تبليغات اسلامي خراسان رضوي در حوزه مبارزه با مواد مخدر تقدير شد

فعاليت‌هاي پیشگیرانه تبليغات اسلامي خراسان رضوي در حوزه مبارزه با مواد مخدر تقدير شد

مشهد- خبرگزاري مهر: استاندار خراسان رضوي طي پیامی از فعاليت‌هاي پیشگیرانه فرهنگی و آموزشی اداره كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي در حوزه مبارزه با مواد مخدر تقدير كرد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روز جهاني مبارزه اداره كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي به عنوان دستگاه برتر در حوزه مبارزه با مواد مخدر انتخاب و مورد تقدير قرار گرفت.

اداره كل تبليغات  اسلامي خراسان رضوي در حوزه پيشگيري از اعتياد در سال گذشته و سال جاري فعاليت هاي گسترده اي در حوزه آموزش، پژوهش، تبليغ و اطلاع رساني داشته است.

در حكم تقدير استاندار خراسان رضوي از مدير كل تبليغات اين استان آمده است: در اين دوران همت ورزيدن براي ترويج فرهنگ سلامت جسمي و رواني جامعه، انساني ترين وظيفه و فاخرترين نحوه حضور در عرصه پاكي است كه موجبات توسعه و ارتقاء خدمت رساني مطمئن و مطلوبتر را به ارمغان مي آورد.

عليرضا رشيديان در اين حكم افزوده است: گرچه تلاش در امر خطير و انساني مبارزه با مواد مخدر و روان گردان، وظيفه ديني و اجتماعي است اما هستند انسان هاي ايثارگر و زحمت كشي كه با تلاش مضاعف و همت والاي خويش، سعي در مهار پديده شوم اعتياد و درمان بيماران گرفتار دارند.

رئيس شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوي با ابراز سپاس از زحمات و تلاش هاي مدير كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي در راستاي مبارزه با مواد مخدر در اين استان ادامه اظهار اميدواري كرده است: اقدامات خيرخواهانه و نگرش فرهنگي به مقوله آسيب هاي اجتماعي به ويژه اعتياد، موجب آرامش و پاكي جامعه و فرايند اجتماعي تر شدن امر مبارزه با مواد مخدر و روان گردان ها باشد.

گفتني است، اداره كل تبليغات اسلامي در هفته مبارزه با مواد مخدر فعاليت هايي در نقاط مختلف شهر و استان داشته كه برگزاري نمايشگاه و مراسم سخنراني و مشاوره هاي مذهبي از جمله اين فعاليت هاست.

کد مطلب 2321673

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