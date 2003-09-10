شركت ها موظف به انتشار عمومي اطلاعات شدند

به منظور افزايش سرعت انتشار اطلاعات مؤثر در قيمت سهام، كليه شركت هاي پذيرفته شده در بورس موظف شدند همزمان با ارايه اطلاعات به سازمان، اين اطلاعات را براي آگاهي عموم نيز منتشر كنند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي بورس اوراق بهادار تهران، با توجه به اهميت افشاي فوري اطلاعات از سوي شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران و تاثير اطلاعات بر تصميم سهام داران بالفعل و بالقوه، سازمان بورس اوراق بهادار تهران اعلام كرد كه از اين پس شركت ها بايد همزمان با ارايه اطلاعات به اين سازمان ، اين اطلاعات را براي آگاهي عموم منتشر كنند.

اين اطلاعات صرفا منعكس كننده ديدگاه هاي مديريت شركت بوده و بايد داراي حداقل شرايط گزارشگري مورد نظر سازمان بورس باشد. شرايط گزارشگري مالي شركت ها مانند رويه هاي سابق است.

