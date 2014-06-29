عبدالله ابراهيمي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: بيان ديدگاه‌هاي اسلامي پيرامون اعتياد، معرفي فعاليت‌هاي اداره كل تبليغات اسلامي پيرامون پيشگيري از اعتياد و راه ها و روش هاي درمان آن با رويكرد ديني از محورهاي مهم برگزاري اين نمايشگاه ها بود.

وي با بيان اينكه اين نمايشگاه ها در چهار بوستان مشهد برپا شد ادامه داد: اين بوستان‌ها شامل بوستان ارم، پارك ملت، بوستان امت و بوستان ايراني بود.

كارشناس آموزش اداره كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي با اشاره به اهميت توجه به آسيب‌هاي اجتماعي گفت: علت انتخاب اين چهار بوستان قرار داشتن آنان در مناطق آسيب پذير شهر بوده است.

ابراهيمي افزود: اداره كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي به همراه چند دستگاه دولتي ديگركه در حوزه مبارزه با مواد مخدر فعال هستند اقدام به برگزاري نمايشگاه هاي پيشگيري از اعتياد در بوستان هاي شهر مشهد كرده است.

وي با بيان اينكه اين نمايشگاه ها توسط مشاوران مذهبي مديريت شد ادامه داد: برپايي كلاس‌هاي مشاوره توسط اين مشاوران مذهبي از جمله فعاليت هايي بود كه در اين نمايشگاه ها انجام شد.

كارشناس آموزش اداره كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي با اشاره به اهميت آشنايي مردم به خصوص نسل جوان با ابعاد مختلف هشت سال دفاع مقدس افزود:‌ در اين نمايشگاه ها كتاب هايي در ارتباط با زندگي نامه مفاخر و فرماندهان دفاع مقدس به بازديد كنندگان اهداء شد.

ابراهيمي ادامه داد:‌ هدف از اهداء كتاب هاي مذكور ترويج روحيه جوانمردي و ايثار در بين مردم و آگاهي جوانان و نوجوانان با الگوهاي سالم اسلامي است.