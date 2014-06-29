۸ تیر ۱۳۹۳، ۱۳:۱۶

اسطوره یونانی در دنیای مدرن روی صحنه می‌رود

برداشت مدرنی از تریلوژی «ادیپ» اثر ماندگار سوفوکل نویسنده و شاعر یونانی با عنوان «ادیپ نفرین شده» با کارگردانی کیسی استانگل تا 10 آگوست (19 مردادماه) در کمپانی تئاتر «آنتائوس» هالیوود اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری به نقل هالیوود ریپورتر، کنت کاوندر نمایشنامه‌ «ادیپ نفرین شده» را با زبان روایی مردن از تریلوژی «ادیپ» اثر سوفوکل نوشته که مخاطب امروز می‌تواند با غم و اندوه و مفاهیم مدنظر 3 اثر اصلی، ارتباط برقرار کند. این نمایشنامه مدرن با کارگردانی کیسی استانگل در تئاتر آمریکا به صحنه رفته است.

در این نمایشنامه نگاهی به آثار هومر و آشیل نیز وجود دارد و کارگردان «ادیپ نفرین شده» برای تولید و اجرای این اثر نمایشی از 2 گروه 22 نفره بازیگری متفاوت استفاده کرده است که 22 بازیگر ایفاگر شخصیت‌ها و مردم شهر تبای هستند و 22 بازیگر دیگر نیز ایفای شخصیت‌ها و مردم شهر کورینت را بر عهده دارند.
 

صحنه‌ای از نمایش «ادیپ نفرین شده»


طبق اظهار نظر منتقد هالیوود ریپورتر نمایش «ادیپ نفرین شده» اجرایی موفق و تأثیرگذار همچون نمایش «اودیسه» که از دیگر آثار کنت کاوندر بوده و در سال 1999 روی صحنه رفته، است. این نمایش تا 10 آگوست (19 مردادماه) در کمپانی تئاتر «آنتائوس» هالیوود اجرا می‌شود.

تریلوژی «ادیپ» اثر سوفوکل شامل 3 نمایشنامه «ادیپ شهریار»، «ادیپ در کولونوس» و «آنتیگونه» است که در تئاترهای حرفه‌ای کشورهای مختلف دنیا اجراهایی متفاوت از این تریلوژی روی صحنه رفته‌اند.

