به گزارش خبرگزاری به نقل هالیوود ریپورتر، کنت کاوندر نمایشنامه‌ «ادیپ نفرین شده» را با زبان روایی مردن از تریلوژی «ادیپ» اثر سوفوکل نوشته که مخاطب امروز می‌تواند با غم و اندوه و مفاهیم مدنظر 3 اثر اصلی، ارتباط برقرار کند. این نمایشنامه مدرن با کارگردانی کیسی استانگل در تئاتر آمریکا به صحنه رفته است.



در این نمایشنامه نگاهی به آثار هومر و آشیل نیز وجود دارد و کارگردان «ادیپ نفرین شده» برای تولید و اجرای این اثر نمایشی از 2 گروه 22 نفره بازیگری متفاوت استفاده کرده است که 22 بازیگر ایفاگر شخصیت‌ها و مردم شهر تبای هستند و 22 بازیگر دیگر نیز ایفای شخصیت‌ها و مردم شهر کورینت را بر عهده دارند.



طبق اظهار نظر منتقد هالیوود ریپورتر نمایش «ادیپ نفرین شده» اجرایی موفق و تأثیرگذار همچون نمایش «اودیسه» که از دیگر آثار کنت کاوندر بوده و در سال 1999 روی صحنه رفته، است. این نمایش تا 10 آگوست (19 مردادماه) در کمپانی تئاتر «آنتائوس» هالیوود اجرا می‌شود.



تریلوژی «ادیپ» اثر سوفوکل شامل 3 نمایشنامه «ادیپ شهریار»، «ادیپ در کولونوس» و «آنتیگونه» است که در تئاترهای حرفه‌ای کشورهای مختلف دنیا اجراهایی متفاوت از این تریلوژی روی صحنه رفته‌اند.