کاهش میزان بارندگی فارس در سال آبی جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا دهقانی در جمع مدیران امور آب و منابع آب شهرستانهای فارس بر احاطه کامل به مسایل آب تاکید کرد و از آنان خواست با تسلط بیشتر بر اطلاعات و آگاهی از مشکلات این حوزه، به برنامه ریزی بهتر و مدیریت صحیح این بخش کمک کنند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای فارس با اشاره به اینکه مدیریت خشکسالی و کم آبی با گذشت زمان سخت تر می شود افزود: میزان بارندگی استان از ابتدای سال آبی جاری (مهر ماه سال92 تا کنون) به میزان 244 میلی متر است که در مقایسه با سال آبی گذشته (مهر ماه سال 91 لغایت مهر ماه سال 92) 11.7درصد کاهش داشته است.

وی اضافه کرد: کاهش بارندگی ها در کنار افت سطح آبهای زیرزمینی و برداشت بیش از حد از این منابع، مشکلاتی در بخش صدور مجوز و تخصیص ها در پی دارد که امیدواریم با مدیریت دقیق تر و آگاه کردن مردم به خصوص کشاورزان توسط مدیران شهرستانها این مشکلات به حداقل کاهش یابد.

دهقانی افزود: به دلیل کاهش نزولات جوی و به دنبال آن کاهش حجم روان آبها، در حال حاضر حجم مخزن سدهای در حال بهره برداری استان 712 میلیون متر مکعب است که در مقایسه با سال گذشته حجم مفید سدهای فارس 129 میلیون متر مکعب کاهش نشان می دهد.

وی یادآورشد: حجم کل مخازن سدهای استان دو هزار و 852 میلیون متر مکعب است که اکنون دو هزار و 140 میلیون متر مکعب از حجم مخازن این سدها خالی است و این وضعیت ناشی از کمی بارشهای سالهای گذشته است بنابراین مدیریت دقیقتر و توجه بیش از پیش به این منابع از جمله مواردی است که باید در دستور کار تمامی مدیران قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای فارس پیدا کردن منابع مالی جدید را در راستای اهداف قانونی اجتناب ناپذیر دانست و گفت: برگزاری گردهمایی مدیران ارشد آب کشور در شیراز نمونه ای موفق از تعامل میان بخش دولتی و خصوصی است که در کنار گردهمایی مدیران، نمایشگاهی از صنعت آب فارس برپا شد و این امر سبب تعامل بهتر میان شرکتهای آب منطقه ای و شرکتهای تولیدکننده فعال در صنعت آب و معرفی صنعت آب استان به شرکتهای آب منطقه ای کشور شد بنابراین امید است با توجه بیش از پیش به منابع وسیع استان، به درآمدزایی صحیح و قانونمند در فارس کمک کنیم.