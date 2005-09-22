تحليل خبري مهر // اين ؛ آخرين عقب نشيني نيست

به گزارش خبرگزاري مهر ، دراين قطعنامه مكانيزم ماشه براي تحت فشار قرار دادن جمهوري اسلامي ايران ومنع اين كشوراز دست يابي به فناوري هسته اي پيش بيني شده است .



درپيش نويس اوليه 3 كشور اروپائي فرانسه،انگليس و آلمان بار ديگر ادعا شده در صورتي كه جمهوري اسلامي فعاليت هسته اي خود را متوقف نكند، شوراي حكام آژانس بين المللي پرونده هسته اي ايران را به شوراي امنيت ارسال خواهد كرد. موضوعي كه گرچه ايران بارها اعلام كرده از آن بيمناك نيست ، اما بدليل عدم هرگونه دليل حقوقي از ابتدا با مخالفت گسترده كشورهاي موثر در شوراي حكام مواجه شد تا اينكه از متن پيشنهادي اروپا خط خورد.



با اين كه سياست مكانيزم ماشه در مورد ايران كارائي خود را از دست داده است، اما تكرار تجربه هاي گذشته اروپا وايجاد فشار سياسي وتهديد موجب خواهد شد تا ملت ايران ناچار شود تا آخرين تصميم ملي خود را در برابر باج خواهي هاي تروئيكاي اروپا اتخاذ كند.



علت اين امر ، اين است كه ايران در خصوص موضوع فعاليت هسته اي خود توانست در فاز فني اعتماد جامعه جهاني را كسب كند وبازرسي هاي مكرر اژانس از تاسيسات هسته اي ايران ، گزارش هاي مديركل آژانس و نهايتا طرح ابتكاري رييس حمهور ايران ثابت كرد كه جمهوري اسلامي هيچگاه درصدد حركت به سمت مفاصد نظامي هسته اي نبوده ونخواهد بود.



البرادعي حداقل در5 گزارش دوره اي خود به شوراي حكام برغير نظامي بودن فعاليت هسته اي ايران تاكيد كرده به گونه اي كه مجموعه عدم تعهد( نم ) در برابر فشارهاي اتحاديه اروپايي و آمريكا ورژيم صهيونيستي عليه ايران موضع مستقلي اتخاذ كرد.



حتي درميان كشورهاي اروپائي هيچگاه اتفاق نظرمشتركي درخصوص پرونده هسته اي ايران بوجود نيامد ه است. نمونه آن بروز شكاف عميق در اردوگاه غرب است كه به شكل گيري يك بلوك مخالف سياست تروئيكاي اروپايي با شركت كشورهايي چون اتريش ،اسپانيا ، پرتغال و ايتاليا است كه در مواقعي نتوانسته اند نگراني و ناخرسندي خود را از يكه تازي لندن، پاريس و برلين در امور بين المللي مخفي نگاه دارند.



اما برغم پيروزي ايران درفاز فني كه منجر به اثبات حسن نيت ايران شد تروئيكاي اروپايي و آمريكا با هدايت لابي صهيونيستي تلاش كردند تا پرونده هسته اي ايران را به سمت فاز سياسي هدايت كنند كه اكنون اين پازل نيز درآستانه شكست قرار دارد.



به گزارش مهر؛ دراين زمينه طرح محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران درمورد تشكيل يك كنسرسيوم مركب از شركت هاي مختلط وچند مليتي جهان براي همكاري با ايران درزمينه توليد سوخت هسته اي ، يك طرح معقول و قابل اجرا است كه مي تواند تروئيكاي اروپايي و آمريكا را خلع سلاح كند وآنها را در يك موضع انفعالي قرار دهد.



درهرحال كشورهاي جهان سوم واسلامي اكنون بخوبي دريافته اند كه مساله فعاليت هسته اي ايران بيش از آنكه يك مشكل فني باشد به يك منازعه سياسي بين شرق وغرب تبديل شده و رژيم صهيونيستي دراين زمينه كليه مسائل را محرمانه عليه ايران كارگرداني مي كند.



بنابراين اكنون مكانيزم ماشه در دست ايران است واگر غرب وآمريكا بخواهند به سياست باج خواهي خود ادامه دهند حتي اگر پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت ارسال شود، سرانجام اين كشورها با شكست مواجه خواهند شد وهيچ فشاري ملت ايران را از عزم خود براي دست يابي به فناوري هسته اي باز نخواهد داشت .



در اينصورت پرونده هسته اي ايران از فاز ملي خارج شده و مورد توجه بيش از يك ميليارد و دويست ميليون مسلمان در سراسر جهان قرار گرفت و پيروزي سياسي جمهوري اسلامي در اين مقوله به مفهوم پيروزي كليه مسلمانان خواهد بود وآينده ثابت خواهد كرد كه اروپا و آمريكا در برابر اراده مسلمانان منزوي خواهند شد.