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۹ تیر ۱۳۹۳، ۹:۳۶

جزییات بسته خدمات دندانپزشکی تأمین‌اجتماعی

جزییات بسته خدمات دندانپزشکی تأمین‌اجتماعی

مدیر کل درمان مستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی، جزییات بسته خدمات دندانپزشکی مراکز درمانی تأمین‌اجتماعی را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مهدی درخشان گفت: تعهدات دندانپزشکی سازمان‌های بیمه‌گر مانند سازمان تأمین‌اجتماعی توسط شورای عالی بیمه خدمات درمانی تعیین می‌شود.

وی افزود: درحال‌حاضر خدمات ویزیت (معاینه و تشخیص، تجویز دارو، اعزام به رادیولوژی و درخواست آزمایش)، رادیوگرافی تک‌دندان (گرافی‌پری اپیکال یا بایت وینگ)، کشیدن دندان قدامی، کشیدن دندان خلفی، کشیدن دندان عقل، جراحی دندان نهفته در نسج نرم و جراحی دندان نهفته در نسج سخت در مراکز درمانی سازمان تأمین‌اجتماعی در سراسر کشور ارائه می‌شود.

درخشان ادامه داد: جرمگیری بالای لثه و آموزش بهداشت، جرمگیری زیرلثه، بروساژ هر فک و ترمیم دندان از دیگر خدمات ارائه شده در مراکز درمانی تأمین‌اجتماعی در بخش دندانپزشکی است.

وی افزود: طبق مصوبه هیأت‌وزیران خدمات دندانپزشکی جدیدی مشمول تعهدات بیمه پایه سازمان‌های بیمه‌گر قرار گرفته و بعد از ابلاغ آن، سازمان تأمین‌اجتماعی خدمات جدید را نیز در مراکز درمانی تأمین‌اجتماعی سراسر کشور ارائه می‌کند.

کد مطلب 2321740

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