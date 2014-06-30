به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مهدی درخشان گفت: تعهدات دندانپزشکی سازمانهای بیمهگر مانند سازمان تأمیناجتماعی توسط شورای عالی بیمه خدمات درمانی تعیین میشود.
وی افزود: درحالحاضر خدمات ویزیت (معاینه و تشخیص، تجویز دارو، اعزام به رادیولوژی و درخواست آزمایش)، رادیوگرافی تکدندان (گرافیپری اپیکال یا بایت وینگ)، کشیدن دندان قدامی، کشیدن دندان خلفی، کشیدن دندان عقل، جراحی دندان نهفته در نسج نرم و جراحی دندان نهفته در نسج سخت در مراکز درمانی سازمان تأمیناجتماعی در سراسر کشور ارائه میشود.
درخشان ادامه داد: جرمگیری بالای لثه و آموزش بهداشت، جرمگیری زیرلثه، بروساژ هر فک و ترمیم دندان از دیگر خدمات ارائه شده در مراکز درمانی تأمیناجتماعی در بخش دندانپزشکی است.
وی افزود: طبق مصوبه هیأتوزیران خدمات دندانپزشکی جدیدی مشمول تعهدات بیمه پایه سازمانهای بیمهگر قرار گرفته و بعد از ابلاغ آن، سازمان تأمیناجتماعی خدمات جدید را نیز در مراکز درمانی تأمیناجتماعی سراسر کشور ارائه میکند.
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