به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر مرتضی ادیانی اظهار کرد: بر اساس بند ه ماده یک اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران، بیمه سلامت شامل بیمه پایه و تکمیلی است و شرکتهای بیمه تجاری و غیر تجاری فقط با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و مصوبات شورای عالی (بیمه سلامت) مجاز به ارائه خدمات بیمه سلامت (پایه و مکمل) هستند؛ همچنین بند ی ماده 7 نیز نظارت بر ارائه خدمات بیمه تکمیلی و دریافت حق بیمه تکمیلی را جزء وظایف اصلی این سازمان می‌داند، بند ه ماده 12 پیشنهاد مربوط به عقد و لغو قرارداد بیمه پایه و تکمیلی با اشخاص حقیقی و حقوقی را با رعایت قوانین مربوطه به هیات امنا جزء وظایف این سازمان در نظر گرفته و طبق بند ط ماده 14 عقد قراردادهای لازم با شرکتهای بیمه‌ای و کارگزاری اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور ارائه خدمات بیمه‌ای به افراد مشمول نیز از وظایف سازمان اعلام شده است.

وی با بیان این مطلب که بر اساس بند الف ماده 91 قانون برنامه چهارم توسعه تاکید شده که کلیه شرکتهای بیمه‌های تجاری و غیر تجاری صرفاً با رعایت قوانین و مقررات شورای عالی بیمه خدمات درمانی مجاز به ارائه خدمات بیمه پایه و مکمل درمانی هستند اظهار کرد: قوانین بیمه مرکزی مصوب سال 1316 و 1350 در موضوع بیمه سلامت (و نه بیمه‌های بازرگانی) نه تنها هیچگونه اشرافی بر قانون بیمه خدمات درمانی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و قوانین برنامه ندارد؛ بلکه بر اساس اهمیت و حساسیت امر بیمه سلامت بر موضوع و ماهیت مستقل و خاص بیمه درمان از سایر امور بیمه‌ای، تاکید ویژه‌ای دارد که این مسئله گویای این مطلب است که قانونگذار با علم بر تفکیک وظایف بیمه درمان از سایر امور بیمه‌ای این قوانین را تدوین کرده است، لذا به موجب قوانین موجود و مادتین 19 قانون بیمه همگانی و قانون ساختار و به منظور رفع هر گونه ابهام در خصوص تداخل و تعارض بیمه‌ای، کلیه قوانین و مقررات مغایر با قوانین مذکور ملغی تلقی می‌شود.

رئیس هیئت مدیره شرکت آتیه سازان حافظ تاکید کرد: با توجه به اساسنامه سازمان بیمه سلامت به نظر می‌رسد تمامی بیمه‌های تجاری و غیر تجاری نیز در بحث بیمه‌های درمان تکمیلی باید از سازمان بیمه سلامت ایران مجوز فعالیت بگیرند.

وی ضمن اشاره به این موضوع که در بحث عملکردی مطالعه وضعیت بیمه تکمیلی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که ساختار اصلی بیمه‌های مکمل، تکمیل کننده خدمات پوشش بیمه پایه سلامت و یا هزینه پوشش بیمه پایه و یا تلفیقی از هر دو است گفت: بیمه‌های مکمل باید با هدف گسترش سطح پوشش بیمه سلامت پایه و پر کردن شکافهای هزینه یا خدمات ایجاد شوند. بنابراین آن چیزی که امروزه درکشور ما اتفاق می‌افتد بیمه مازاد تلقی شده به طوری که شکافهای هزینه‌ای تا حدودی پوشش داده می‌شود.

رئیس هیات مدیره شرکت آتیه سازان حافظ افزود: متاسفانه در سالهای اخیر عدم رعایت ضوابط و مقررات قانونی توسط بیمه‌های تکمیلی و ارائه کنندگان خدمات توسط برخی از بیمه‌های تکمیلی به ویژه در بحث تعرفه‌های مصوب در بازار سلامت باعث ایجاد آشفتگی هزینه‌ای و پرداختهای رسمی و غیر رسمی فراوان توسط بیمه شدگان (پرداخت از جیب) شده است.

ادیانی "مفهوم واقعی بیمه تکمیلی را ارائه خدماتی فراتر از بیمه پایه در کشور " دانست و افزود: اصلاح نظام بیمه سلامت در کشور نیازمند بازتعریف در مفهوم عدالت در سلامت، بازنگری در بسته‌های خدماتی پایه و تکمیلی، اقدامات بدیع در تامین منابع، رفتن به سمت خرید راهبردی و کاهش پرداختهای مستقیم می باشد.

وی در پایان گفت: امیدوارم خدمات بیمه پایه سلامت به حدی توسعه یابد که بیمه‌های تکمیلی درمان به جای پوشش هزینه‌های مازاد، شکافهای خدماتی بیمه شدگان را پوشش دهند.