برگزاری هفته فیلم رخشان بنی اعتماد در تونس

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله ایوبی در دیدار با اعضای انجمن دوستی سینمایی تونس بر لزوم ارتباط بیشتر بین سینمای دو کشور تاکید کرد و در این جهت آشنایی با سینماگران شاخص ایرانی و انتقال تجربیات آن ها را امری تاثیرگذار دانست.

علاوه بر رخشان بنی اعتماد کارگردان سینمای ایران، حبیب ایل بیگی مدیر عامل انجمن سینمای جوانان ایران و آرش امینی مدیر کل امور بین الملل سازمان سینمایی از دیگر حاضران دراین نشست بودند که دراین جلسه تصمیماتی درخصوص همکاری های بیشتر سینمای ایران و تونس در حوزه های مربوط به خود اتخاذ کردند.

رییس سازمان سینمایی در این دیدار به یکی از اهداف مهم سینمای کشور یعنی حضور در بازارهای جهانی و اکران آثار مختلف این سینما اعم از بلند و کوتاه در کشورهای مختلف اشاره کرد و افزود: سینمای ایران این ظرفیت را دارد که با مخاطبان مختلف و به ویژه مسلمانان ارتباط برقرار کند. کشورهای اسلامی به دلیل مشترکات فرهنگی، ارزشی و اسلامی با ایران، در اولویت فرآیند جهانی سازی سینمای کشور قرار دارند.

با توافق صورت گرفته بین انجمن سینمای جوانان ایران و انجمن دوستی سینمایی تونس و ایران، قرار شد فیلم های کوتاه ایرانی در این کشور آفریقایی به نمایش درآید. پس از امضای توافق نامه همکاری سینمایی توسط حبیب ایل بیگی مدیر عامل انجمن و نماینده انجمن دوستی سینمایی تونس و ایران، قرار شد طرفین در حوزه هایی چون تولید، نمایش و آموزش مشارکت داشته باشند.

نمایندگان سینمای تونس در این دیدار سینمای ایران را، سینمایی اخلاقی و انسانی برشمردند که در سطح جهان جایگاه شاخصی دارد و می تواند مخاطبانی به وسعت جهان اسلام را جذب کند. آن ها همچنین تاکید کردند که اغلب مردم تونس با سینمای ایران آشنا هستند و فیلم های ایرانی به دلیل رعایت اخلاقیات و ارزش های انسانی و اسلامی از جمله آثار محبوب در میان خانواده های تونسی به شمار می روند.

نمایندگان تونس همچنین ضمن تعجب از ساختار گسترده انجمن سینمای جوانان که 59 دفتر در تمامی کشور را در بر می گیرد، خواستار همکاری این انجمن در حوزه های تولید مشترک، نمایش فیلم های کوتاه در کشور تونس و به ویژه آموزش جوانان تونسی در حوزه سینما شدند. تاسیس دفتر انجمن سینمای در تونس یکی دیگر از پیشنهادات هیات تونسی بود که قرار شد پس از بررسی های لازم در این خصوص تصمیم گرفته شود.

در این دیدار مقرر شد آثاری از سینمای بلند داستانی به همراه آثاری از سینمای جوان که در عرصه جهانی جشنواره ها و مجامع بین المللی را تحت تاثیر قرار داده اند، در تونس اکران شود. در حوزه آموزش نیز طرفین در خصوص برگزاری دوره های آموزشی در تونس و حضوراستادان و هنرمندان سینمای ایران برای آموزش توافق کردند.

تونس از جمله کشورهای صاحب صنعت سینما در آفریقا است که سالانه چندین تولید سینمایی و کوتاه دارد و به گفته هیات تونسی در شبکه های تلویزیونی این کشور فیلم های ایرانی به نمایش در می آید و مخاطبان تونسی با سینمای ایران آشنا هستند.