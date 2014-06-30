سامیار اسفندیاری - محقق مواد واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر،گفت:طی تحقیقاتی توانستیم از ترکیب دی اکسید کبالت و تیتانات کوبالت که هر دو خواص الکتریکی خوبی دارند، پودری را تولید کنیم که در نهایت از این پودر به ساخت قطعه یا حسگری قابل نصب بروی خودرو برسیم.

این محقق با بیان اینکه دی اکسید کبالت و تیتانات کوبالت از خانواده سرامیک ها به شمار می روند،افزود: از ترکیب این 2 مواد، پودری با خاصیت خود تمییز شوندگی ایجاد می شود که تاکنون چنین ترکیبی با این خصوصیت تولید نشده است.

اسفندیاری یادآور شد: پودر حاصله از ترکیب دی اکسید کبالت و تیتانات کوبالت، مواد اولیه حسگری است که می تواند از قابلیت های فراوانی برخوردار باشد.

وی عنوان کرد: این حسگر به اندازه یک بند انگشت است، می تواند بر عدم جذب آلایندگی های هوا بر روی سطح خودرو تأثیر گذار باشد.

اسفندیاری اظهار داشت: تا این لحظه در مرحله تولید پودرها بوده ایم و تقریبا 60 درصد کار تولید حسگر پیش رفته است. امیدواریم که به زودی به تولید حسگر برسیم.