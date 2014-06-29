کاتاروهای قمی به تیم ملی دعوت شدند

سعید علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بعد از چند سال حضور موفق در رقابتهای مختلف قهرمانی کشور و همچنین میادین برون مرزی که تجارب و دستاوردهای خوبی برای کاتا جودو قم به همراه داشت، امسال نیز کاتاروهای قم با ابراز شایستگیهایشان بار دیگر حضور در میادین برونمرزی را تجربه خواهند کرد.
وی با اشاره به دعوت 6 کاتاروی قمی به تیم ملی کاتا جودو کشورمان، یاد آور شد: البته امسال نیز طبق روال سال های گذشته برنامه ریزی فدراسیون جودو به شکلی است که تیم ملی کشورمان بعد از یک سال وقفه راهی رقابتهای برون مرزی اعزام از بینالمللی، آسیای و جهانی شود.
رئیس هیئت جودو استان قم افزود: در دورههای قبل مسابقات کاتا جودو قهرمانی کشور و همچنین رقابتهای بینالمللی، آسیایی و جهانی مدالها و افتخارات بسیار ارزندهای توسط کاتاروهای قم به دست آمده و انشاءالله با حضور کاتاروهای قمی در میادین مهم سال جاری این افتخارات تکرار خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: از سوی کادر فنی تیم ملی کاتا جودو کشورمان که به تازگی سرمربی آن از سوی فدراسیون جودو معرفی شده است نفرات مورد نظر مربیان تیم ملی برای اعزام به رقابتهای برون مرزی به اردوی آماده سازی این تیم فراخوانده شده اند و از قم نیز 6 نفر در این اردو حضور دارند.
علیزاده ابراز کرد: این در حالی است که مجموعا 29 کاتارو از استانهای موفق کاتا جودو کشور به اردوی تیم ملی دعوت شدهاند تا تمرینات خود را برگزار کنند در حالی که از قم محمدحسن سالاری، محمدرضا صحرایی، مجتبی اسماعیلی پور، محمدرضا محققی پور، محمدجواد بشارتی و محسن قاسملو انتخاب شدهاند.
وی با اشاره به افتخار آفرینی کاتاروهای قمی در مسابقات مهم برون مرزی، عنوان داشت: ما تلاش میکنیم همچنان روند رو به رشد کاتا جودو قم ادامه یابد اما به شدت پیگیر رشد و توسعه جودو قم در بخش مبارزه هستیم تا جودو قم توانمندی خود را بخش مبارزه نیز همانند بخش کاتا نشان دهد.
رئیس هیئت جودو استان قم تصریح کرد: کسب عنوان نایب قهرمانی در مسابقات جهانی و به دست آوردن همین عنوان در رقابت های آسیایی سال های اخیر تنها بخشی از دستاوردهای جودو قم در بخش کاتا به شمار می روند که قطعا امسال نیز این موفقیتها در آینده نیز تکرار خواهد شد.
متقی تصریح کرد: بنابراین تمام تلاش ما این است که جودوی قم را در بخش مبارزه به سطحی نزدیک به بخش کاتا برسانیم زیرا در این بخش نیروهای بسیار مستعد و آماده داریم که می توانند در میادین مختلف برای ورزش قم افتخار آفرین باشند.
نظر شما