۸ تیر ۱۳۹۳، ۱۴:۵۲

عشایری:

راه اندازی ایرلاین نشان از توسعه فارس نیست

شیراز – خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و شهرسازی فارس با اشاره به موضوعات مطرح شده در مورد ایجاد ایرلاین گفت: راه اندازی ایرلاین نشان از توسعه استان فارس نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ عشایری ظهر یکشنبه در نشست خبری با بیان اینکه راه اندازی ایرلاین در استانها به نوعی چشم هم چشمی تبدیل شده؛ تاکید کرد: توسعه استان فارس در صنعت هوایی با راه اندازی ایرلاین ممکن نیست بلکه باید تعداد پرواز و صندلی را افزایش داد.

وی تصریح کرد: باید به گونه ای رفتار کنیم که همکاری با دیگر شرکت های هوایی داشته باشیم نه اینکه خودمان در مسیر راه اندازی ایرلاین حرکت کنیم.

مدیر کل راه و شهرسازی استان فارس افزود: راه اندازی ایرلاین در فارس هیچگونه توجیهی ندارد.

عشایری در ادامه سخنان خود با بیان اینکه ساخت سالن های اصلی فرودگاه شیراز به سرمایه گذار نیاز دارد، گفت: سالن هایی که در حال ساخت است مجموعه اصلی فرودگاه نیست بلکه طرح دو سالن مجهز با طراحی مهندسین فرانسوی در انتظار جذب سرمایه گذار است.

وی افزود: راه اندازی دو سالن فرودگاه شیراز در بسته های سرمایه گذاری وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که به دو فاز تقسیم شده و نیازمند سرمایه گذاری 100 میلیارد تومانی است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان فارس تاکید کرد: این دو سالن طراحی شده مخصوص پروازهای داخلی و خارجی است که به طور حتم چهره فرودگاه شیراز را تغییر خواهد داد.

عشایری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت آزادراه شیراز به اصفهان نیز، گفت: با اعتبار مناسبی که به این پروژه تخصیص داده شده این مسیر طی سال 95 و یا 96 قابل استفاده خواهد بود.

وی یادآور شد: 150 میلیارد تومان از محل فروش اوراق مشارکت به این پروژه اختصاص داده شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی فارس تاکید کرد: طی مدت گذشته این پروژه 16 تا 17 درصد پیشرفت کلی داشته و چنانچه روزانه 1.5 تا دو درصد پیشرفت کند روند حرکتی مثبت است.

کد مطلب 2321867

